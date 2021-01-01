ماسك لا يستبعد إفلاس «تويتر»



إيلون ماسك إيلون ماسك

حذر المدير التنفيذي لشركة «تويتر»، ايلون ماسك، من إفلاس تويتر خلال الفترة القادمة، حال عدم تحقيق الدخل المالي الكافي.



«إيلون ماسك» يعترف بأخطاء تويتر ويؤكد: «لست غبيا»

ووفقًا لوكالة بلومبيرج، صرح أحد العاملين في مؤسسة تويتر، أن إيلون ماسك، حذر الموظفين في شركته من وضع الشركة المقلق، ودعاهم إلى الاستعداد لبعض التغييرات في هيكلة عمل تويتر، ليقرر ماسك زيادة ساعات العمل لتصل إلى نحو 80 ساعة عمل في الأسبوع.



قال إيلون: "إذا كنتم لا تريدون القدوم للمكاتب كل هذه الساعات، فاستقالتكم مقبولة"، وعلى غرار ذلك ألغى المميزات التي كانت تطرحها تويتر للموظفين لديها، ومنها الأكل المجاني، كما ألغى العمل عن بعد "أون لاين".

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وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، إنها تراقب تويتر "بقلق عميق" بعد استقالة عدد من كبار المسؤولين، كما أنه من المحتمل أن تعرض هذه الاستقالات تويتر لخطر انتهاك الأوامر التنظيمية.وكانت أوقفت بعض الشركات إعلاناتها مؤقتًا على تويتر، ومن المتوقع أن يحذو المزيد من المعلنين الكبار حذوها.