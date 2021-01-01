تطلق «زووم» ابتكارات جديدة لدعم تجارب العمل المتطورة



منصة زووم منصة زووم

كشفت منصة زووم، التطبيق الأشهر في العالم لاجتماعات الفيديو عبر الإنترنت، النقاب عن سلسلة من الابتكارات الجديدة التي تهدف لدعم وتمكين الشركات والأفراد على حد سواء، وذلك خلال مؤتمر «زووم توبيا 2022» السنوي.



وتشمل بعض هذه الابتكارات الإصدار التجريبي لخدمة زووم للبريد الإلكتروني والتقويم Zoom Mail and Calendar (beta)، وباستخدام خدمة زووم للبريد الإلكتروني والتقويم، لم يعد المستخدم بحاجة إلى مغادرة منصة زووم لتفقد البريد الإلكتروني والتقويم، حيث سيتم دمج خدمات البريد الإلكتروني والتقويم الشائعة مباشرةً ضمن منصة زووم لتتيح للمستخدم الوصول بسرعة إلى الرسائل الإلكترونية والمواعيد المختلفة.



كما كشفت المنصة عن خدمة زووم سبوتس (Zoom Spots)، وهي مساحة عمل افتراضية خاصة من زووم ستتوفر في بداية العام 2023. وتعد خدمة زووم سبوتس مساحة ثابتة مدعومة بالاتصال المرئي عبر منصة زووم بهدف المساعدة في تعزيز الحوارات الشاملة، وإبقاء الموظفين وزملاء العمل على اتصال، وتوفير إمكانية تفاعل العمل الشخصي على مدار اليوم لفرق العمل الهجينة والموزعة.

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هذا بالإضافة إلى طرح خدمة الوكيل الافتراضي من زووم (Zoom Virtual Agent): خدمة الوكيل الافتراضي من زووم هي خدمة دردشة ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة تستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لفهم المشكلات وحلها بسرعة للعملاء.وتعمل خدمة الوكيل الافتراضي من زووم على مدار الساعة، وعلى مختلف قنوات الدعم لتقديم تجارب سريعة ومخصصة، والحد من حجم المكالمات الواردة إلى الموظفين من وكلاء الخدمة، كما تساهم هذه الخدمة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لأعمال الشركات.كما يمكن دمج خدمة الوكيل الافتراضي التي ستتوفر مع بداية العام 2023، بشكل كامل مع خدمة مركز الطلب الهاتفي (Zoom Contact Center)، التي سيتم تقديمها أيضاً كحل مستقل لروبوتات الدردشة.كما كشفت المنصة عن حزمة "زووم وان" (Zoom One)، والتي تساهم مسارات العمل المتصلة عبر حزمة الاتصال والتعاون المتكاملة "زووم وان" (Zoom One) التي تجمع بين مختلف خدمات زووم مثل خدمة Team Chat، وخدمة Phone، وخدمة Whiteboard وخدمة Meetings وغيرها، في تمكين الأشخاص وفرق العمل من أداء أعمالهم ومهامهم بالشكل الأمثل. وقد تم تعزيز الحزمة بقدرات جديدة تتيح لها التكامل مع خدمة Team Chat، وخدمة In-Meeting Chat ، مما يؤدي إلى إنشاء وظيفة دائمة تمكن المستخدمين من الانتقال ما بين خدمة Team Chat وخدمة Meetings لتقليل فترات العزلة، ومواصلة الأعمال دون أي انقطاع، ومتابعة المحادثة حتى بعد انتهاء الاجتماعات.أما المساعد الافتراضي Zoom IQ، فهو يحاكي مجموعة متنوعة من سيناريوهات البيع لمنح البائعين بيئة تدريب متميزة تمكنهم من صقل مهاراتهم والحصول على تعليقات وتلقي نصائح فورية بشأن المحتوى المقدم أثناء المكالمات.وبناء التطبيقات القادرة على التكامل مع منصة زووم وتعزيز قيمة العروض والخدمات التي توفرها، يمتلك مطورو التطبيقات القدرة على استخدام واجهة برمجة التطبيقات وحزم تطوير البرمجيات الخاصة بمنصة زووم بالإضافة إلى الأدوات والموارد التي توفرها المنصة لتطوير تطبيقات وآليات التكامل مع منصة زووم أو استخدام تكنولوجيا زووم الرئيسية لتطوير حلول الفيديو المبتكرة لمختلف حالات الاستخدام.