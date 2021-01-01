المشروبات التي تحتوي على الصودا سبب أساسي للإصابة بالشيخوخة المبكرة

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أوضح جودسون عضو مجلس الخبراء الطبي ، في كتاب دليل التغذية الرياضية ، أن الصودا ترفع معدلات الإصابة بعدة أمراض في العظام، كما أنها سببًا في ظهور الشيخوخة أسرع.



وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية التي يمكن أن يؤدي بها استهلاك الصودا المتسق إلى تسريع عملية الشيخوخة عن طريق زيادة خطر الإصابة بأمراض يكون فيها الشيخوخة بالفعل عامل خطر. كما ذكر جودسون ، فإن هذا يشمل أشياء مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب، بحسب تقرير موقع Eat This Not That،



وفقًا لتقرير عام 2019 نُشر في Nutrients، كان استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطًا بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب التاجية، واثبتت الدراسة أن تناول حصة واحدة أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا كان مرتبطًا بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد متابعة استمرت 25 عامًا.

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وسبق وتوصلت دراسات أخرى إلى أن الصودا تسرع عملية الشيخوخة هي الأولى من نوعها، حيث أجريت دراسة عام 2014 ونشرت في المجلة الأمريكية للصحة العامة، أثبتت أن المشروبات السكرية التي تحتوي على صودا تؤدي الشيخوخة المبكرة.