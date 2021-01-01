تعرف على أغرب استخدامات معجون الأسنان في المنزل.. إزالة حبر الجدران وبقع السجاد



معجون الأسنان معجون الأسنان

معجون الأسنان من المنتجات المهمة جدا والمتواجدة في جميع المنازل لاستخدامه بشكل يومي في تنظيف اللثة والأسنان لكن ربما لا يعلم البعض أن يمكن استعماله في أغراض أخرى.



وهناك عدة استخدامات لمعجون الأسنان بخلاف مهمته الأساسية سواء في تنظيف السجاد أو الأحذية، وفيما يلي التفاصيل بحسب موقع «healthy women» الأمريكي.



استخدامات معجون الأسنان الأخرى

- تنظيف الأحذية الجلد

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يمكن تنظيف الأحذية الجلد من خلال استخدام معجون الأسنان عن طريق وضعه كمية قليلة منه على قطعة قماش ثم فركه.- تنظيف الحبر من الجدرانيمكن استخدام معجون الأسنان في التخلص من الحبر المتواجد على الجدران بسبب تلوين الأطفال للحوائط من خلال وضع كمية قليلة منه على قطعة قماشة والعمل على فرك الجزء المتواجد عليه الحبر، وبعد ذلك غسلها بقطعة أخرى من القماش.- تنظيف الزجاجيمكن تنظيف الزجاج بمعجون الأسنان من خلال وضع القليل منه على إسفنجة وبعد الانتهاء جلب قطعة قماش مبللة لغسل الزجاج.- تنظيف الأحذية البيضاءيمكن تنظيف الأحذية البيضاء من خلال استخدام معجون الأسنان على قطعة القماش ثم مسحه بقماشة مبللة أخرى.- تنظيف المجوهراتيمكن استخدام معجون الأسنان في تنظيف الألماس عن طريق وضع كمية قليلة منه على فرشاة ثم فركها وبعد ذلك استخدام قماشة مبللة بالماء لتنظيفها.- تنظيف المكواةتحتاج المكواة إلى التنظيف لذا يمكن استخدام معجون الأسنان في تنظيفها قم مسحها بقطعة قماش مبللة بالماء.- إزالة بقع السجاديمكن إزالة بقع السجاد باستخدام معجون الأسنان على المنطقة المتواجدة بها من خلال وضع كمية عليها وفركها بالفرشاة ثم تنظيفها بقماش مبلل من الماء.