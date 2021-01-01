بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من أنفها..زراعة أنف على ذراع امرأة قبل نقله لوجهها



زراعة أنف على ذراع امرأة قبل نقله لوجهها زراعة أنف على ذراع امرأة قبل نقله لوجهها

بعد أن فقدت جزءًا كبيرًا من أنفها أثناء تلقيها علاجاً لمرض السرطان، نمّت امرأة في فرنسا أنفاً على ذراعها.



القصة بدأت في عام 2013، عندما تلقت المريضة الفرنسية علاجا إشعاعيا وكيميائيا من سرطان تجويف الأنف، مما أدى في النهاية إلى فقدانها جزءا من أنفها. وعلى الرغم من محاولات إعادة البناء الأنف وفشل الأطراف الصناعية ،عاشت المرأة لسنوات بدون انف، وذلك بحسب نيورك بوست.



ولكن، بفضل التقنيات الطبية الحديثة، أصبحت قادرة على الحصول على أنف جديد، والتي صنعت خصيصالها. وتم صناعة الانف من مادة حيوية مطبوعةٍ ثلاثيةَ الأبعاد لاستبدال الغضروف، وتم زرعه في ساعدها. وباستخدام رقعة جلدية من صدغها لتغطية الأنف البديل، نما الأنف على ذراعها لمدة شهرين قبل أن يتم زرعه في وجهها.

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ووفقا لنيورك بوست ،في سبتمبر الماضي، أجرى جراحو الأذن والأنف والحنجرة، والجراحة المجهرية لربط الأوعية الدموية في الذراع بأوعية في الوجه وزرعوا الأنف بنجاح. تحول الإجراء الرائد إلى نجاح، بفضل الفرَق الطبية في مستشفى جامعة تولوز ومعهد كلوديوس ريجوود.وقال الأطباء: «بعد 10 أيام من العلاج في المستشفى وثلاثة أسابيع من تناول المضادات الحيوية، نرى أن حالة المريضة جيدة».وقال المستشفى إنه «لم يتم إجراء هذا النوع من إعادة البناء من قبل في مثل هذه المنطقة الهشة والضعيفة بالأوعية الدموية، وقد أصبح ذلك ممكنا بفضل تعاون الفرق الطبية مع شركة Cerhum البلجيكية لتصنيع الأجهزة الطبية المتخصصة في إعادة بناء العظام».