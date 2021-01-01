xs max.. عرض جديد بأقل من نصف ثمنه الحقيقي «هدية لعشاق آبل»



أيفون xs max أيفون xs max

مكانة كبيرة في عالم الأجهزة الحديثة حجزتها «آبل» الأمريكية، خاصة هاتفها الذكي آيفون الأشهر والأكثر شراءً على مستوى العالم، وبات الكثيرون يحلمون باقتناء أحد فئاته، وعلى الرغم من أن منتجات الشركة معروفة بارتفاع أسعارها، إلا أنها قدمت لعشاقها حول العالم عرضًا مغريًا اليوم الجمعة 11 نوفمبر، إذ أتاحت هاتف ايفون xs max بأقل من نصف ثمنه الحقيقي.



أيفون xs max

وبحسب ما ورد في موقع «إيباي»، الخاص بالبيبع بالتجزئة «أون لاين»، قدمت شركة آبل الأمريكية عرضًا اليوم الجمعة 11 نوفمبر، إتاحة هاتف ايفون xs max سعة 256 جيجابايت بأقل من نصف ثمنه؛ إذ بلغ سعره 148 دولار أمريكي، أي ما يعادل 3600 جنيه مصري.



وأصدرت شركة «آبل» هاتفها ايفون xs max في 2018، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي جاء بمميزات كبيرة حجزت مكانه وقتها كأحدث وأقوى هاتف ذكي موجود في الأسواق العالمية، وتهافت الكثيرون على شرائه.

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مميزات هاتف ايفون xs maxويتميز هاتف بمواصفات عديدة، أهمها:- شاشة قوية قياس 6.5 بوصة.- ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.- ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.- بطارية كبيرة سعة 3174 ميللى أمبير.- يتميز هاتف ايفون xs max بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 و 12ميجابيكسل.- كاميرا أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل.- معالج A12 Bionic القوى.- جاهزية الهاتف لأحدث نظام تشغيل من آبل حاليا، وهو IOS 16.ويمكن لعشاق شركة «آبل» وهواتف آيفون حول العالم الحصول على هاتف ايفون xs max باللونين الذهبي والأسود.