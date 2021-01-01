xs max.. عرض جديد بأقل من نصف ثمنه الحقيقي «هدية لعشاق آبل»

مكانة كبيرة في عالم الأجهزة الحديثة حجزتها «آبل» الأمريكية، خاصة هاتفها الذكي آيفون الأشهر والأكثر شراءً على مستوى العالم، وبات الكثيرون يحلمون باقتناء أحد فئاته، وعلى الرغم من أن منتجات الشركة معروفة بارتفاع أسعارها، إلا أنها قدمت لعشاقها حول العالم عرضًا مغريًا اليوم الجمعة 11 نوفمبر، إذ أتاحت هاتف ايفون xs max بأقل من نصف ثمنه الحقيقي.
أيفون xs max
وبحسب ما ورد في موقع «إيباي»، الخاص بالبيبع بالتجزئة «أون لاين»، قدمت شركة آبل الأمريكية عرضًا اليوم الجمعة 11 نوفمبر، إتاحة هاتف ايفون xs max سعة 256 جيجابايت بأقل من نصف ثمنه؛ إذ بلغ سعره 148 دولار أمريكي، أي ما يعادل 3600 جنيه مصري.
وأصدرت شركة «آبل» هاتفها ايفون xs max في 2018، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي جاء بمميزات كبيرة حجزت مكانه وقتها كأحدث وأقوى هاتف ذكي موجود في الأسواق العالمية، وتهافت الكثيرون على شرائه.
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