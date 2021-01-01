أسباب وعلاج هشاشة العظام عند الاطفال



هشاشة العظام هشاشة العظام

الكالسيوم ليس المعدن الوحيد المهم لصحة العظام المغنسيوم و الزنك مهمين أيضا فقد يساعد المغنسيوم علي تحويل فيتامين د الي شكل يعزز امتصاص الكالسيوم كما أن الزنك يساعد على تكوين خلايا العظام ويمنع الانهيار المفرط للعظام حيث تعد هشاشة العظام حالة تضعف بها العظام، مما يزيد من احتمالية حدوث الكسور، يصاب بها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً، والأطفال الأصغر سناً أثناء طفرات النمو، لذا يجب تشجيع الطفل على عادات الأكل الصحية، وتناول الأطعمة الغنية بـالكالسيوم؛ لتعزيز قوة العظام ونموها. وتعد أهم الخطوات التي يمكن للوالدين اتخاذها لحماية عظام ومفاصل أطفالهما هي كالتالي:



1. تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة



تعتبر الأنشطة مثل المشي والجري مفيدة لبناء العظام

تعتبر الأنشطة مثل المشي والجري والقفز والتسلق مفيدة بشكل خاص لبناء العظام. يطلق عليها أنشطة تحمل الوزن؛ لأنها تستخدم قوة العضلات والجاذبية للضغط على العظام؛ لأن الضغط يجعل الجسم يبني عظاماً أقوى، لذلك ربما يكون أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن لطفلك القيام بها لدعم صحة عظامه؛ هو أن يكون نشيطاً بدنياً، والانخراط في المزيد من الهوايات الجسدية.

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2. البروتين لبناء العظامبينما يحصل معظم الأطفال على الكثير من البروتين في وجباتهم الغذائية، فإن البعض الآخر لا يحصل عليها، لذا تأكدي من أن النظام الغذائي للطفل يتضمن مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل البيض والعدس والدواجن البيضاء واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان وفول الصويا3. تناول المزيد من الخضرواتيمكن للخضروات المساعدة على تعزيز قوة عظام طفلكتشير الدراسات إلى أن فيتامين سي، وهو فيتامين وفير في معظم الخضروات، لديه القدرة على حماية العظام من التلف. يمكن للخضروات الصفراء والخضراء المساعدة على تعزيز قوة العظام لدى الأطفال، والحفاظ على كتلة العظام. وتعد أبرز تلك الخضراوات هي: البنجر والبروكلي واللفت والبامية والطماطم والخرشوف والبطاطا الحلوة.4. الحليب للكالسيوم وعظام قويةالكالسيوم في منتجات الألبان مهم لكثافة العظاميعد الكالسيوم من أهم المعادن الأساسية الموجودة في العظام، لذا يحتاج الطفل إلى تناول الكالسيوم باستمرار، ويشكل الكالسيوم حوالي 40? من وزن العظام، ويعد أكثر من 99? من الكالسيوم في الجسم موجوداً في العظام والأسنان.وتتواجد المصادر الشائعة للكالسيوم في منتجات الألبان والفاصوليا وبعض المكسرات والبذور والخضروات الورقية، وعصير البرتقال، ومن المهم أن تكون منتجات الألبان قليلة الدسم للأطفال؛ للحفاظ على وزن صحي للطفل.5. تناول أطعمة غنية بالفيتاميناتفيتامين "د" وفيتامين "ك" مهمان لبناء عظام قوية. يساعد فيتامين "د" جسمك على امتصاص الكالسيوم. يميل الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) إلى انخفاض كثافة العظام، ويكونون أكثر عرضة لفقدان العظام. قد يتمكن طفلك من الحصول على ما يكفي من فيتامين "د"؛ من خلال التعرض لأشعة الشمس ومصادر الطعام؛ مثل الأسماك الدهنية والكبد والجبن6. الحفاظ على وزن صحيتؤدي السمنة إلى إضعاف كثافة العظاميمكن أن يساعد الحفاظ على وزن صحي في دعم صحة العظام. من المرجح أن يعاني الأطفال البدينون من آلام في المفاصل والعضلات، كما أن هناك بعض المشاكل المحددة لنمو العظام، والتي تؤدي إلى تشوه والتهاب المفاصل طويل الأمد.لسوء الحظ، تعد السمنة شائعة عند الأطفال، حيث تؤدي السمنة أيضاً إلى إضعاف كثافة العظام؛ عن طريق زيادة خطر الإصابة بالكسور بسبب الإجهاد المرتبط بالوزن، ويمكن أن تحدث هشاشة العظام أو انخفاض كثافة العظام عند الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن أيضاً، خاصة بسبب سوء التغذية وانخفاض النشاط.7. تناول الأطعمة التي تحتوي على المغنيسيوم والزنكفيتامينات المصادر الجيدة للزنك اللحوم والسبانخ وبذور الكتان والمحار.أيضاً تشتهر أحماض أوميغا 3 الدهنية بآثارها المضادة للالتهابات، كما أنها تساعد على الحماية من فقدان العظام. يمكن العثور على أحماض أوميغا 3 الدهنية في الأسماك الدهنية، بما في ذلك الماكريل والسلمون والسردين، أو في بذور الشيا وبذور الكتان والجوز