الخارجية الأمريكية: بايدن كان يرغب في زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي



بايدن بايدن



قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، إن الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وجو بايدن، ناقشا خلال لقائهما اليوم، الجهود المشتركة بين الجانبين بالنسبة لتغير المناخ، قائلا إن مصر وواشنطن تبحثان الحلول اللازمة للتعامل مع تلك القضية.



وأضاف المتحدث خلال تصريحات لفضائية "الأولى"، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد تشجيع الدول الأخرى، في أن تحذو حذو مصر بالنسبة للتعامل مع تغير المناخ.



وتابع أن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة البديلة والرياح والشمس، بدأت منذ عقود، مضيفًا "نشجع الدول الأخرى لتحتذي بمصر، والحكومة المصرية تنسق منذ سنوات مع الأمم المتحدة حول موضوعات الزراعة والمياه والطاقة".

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وأوضح أن لقاء الرئيسين السيسي وبايدن، تطرق إلى موضوعات الاستقرار والازدهار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، ومجموعة من الملفات الإقليمية التي تلعب مصر دورًا مهمًا فيها.وتوجه بالشكر إلى مصر على جهودها الكبيرة، بالنسبة لوقف العنف في غزة، وملفات ليبيا والسودان، معقبًا: «مصر تلعب دورًا مهمًا، والرئيس بايدن كان يرغب في زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي».وأكد أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة قوية وتاريخية، ومليئة بالملفات المهمة، قائلًا إن الأمر متعلق مستقبلًا بكيفية استمرار تلك العلاقة، والبناء عليها، من أجل تطورها إلى مراحل ومستويات جديدة وأفضل.