الخارجية الأمريكية: بايدن كان يرغب في زيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، إن الرئيسين عبدالفتاح السيسي، وجو بايدن، ناقشا خلال لقائهما اليوم، الجهود المشتركة بين الجانبين بالنسبة لتغير المناخ، قائلا إن مصر وواشنطن تبحثان الحلول اللازمة للتعامل مع تلك القضية.
وأضاف المتحدث خلال تصريحات لفضائية "الأولى"، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تريد تشجيع الدول الأخرى، في أن تحذو حذو مصر بالنسبة للتعامل مع تغير المناخ.
وتابع أن الاستثمارات المصرية في مجال الطاقة البديلة والرياح والشمس، بدأت منذ عقود، مضيفًا "نشجع الدول الأخرى لتحتذي بمصر، والحكومة المصرية تنسق منذ سنوات مع الأمم المتحدة حول موضوعات الزراعة والمياه والطاقة".
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