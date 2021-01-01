علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

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سرطان الفم


قال الدكتور فيكاس برينجا طبيب أسنان، إن معدلات سرطان الفم ازدادت مؤخرا ومعظم المصابين بهذا المرض يموتون بسبب تأخر اكتشاف المرض، في حين أن الاكتشاف المبكر يرفع معدلات النجاة.

ووفقا لصحيفة ذي صن عرض الدكتور فيكاس عبر حسابه على تيك توك مقطع فيديو يشرح فيه أهم الأعراض الرئيسية التى تساعد فى كشف سرطان الفم فى مرحلة مبكرة.

- ظهور قرحة لا تلتئم

- وجود خدر ووخز في الشفتين أو الذقن أو اللسان

- ظهور بقع بيضاء أو حمراء فى الجزء الداخلي بالفم

- أسنان متذبذبة “ ملخلخة” دون سبب مبرر

معلومات عن سرطان الفم
قال الدكتور نيل سيكا، طبيب الأسنان إن هناك بعض الأشياء الرئيسية التي يجب أن يعلمها الناس عن مرض سرطان الفم، أهمها أن تعاطي الكحول والتبغ من أكثر المخاطر التي تسبب سرطان الفم والإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن تكون مقدمة للإصابة بمرض سرطان الفم.
وإذا كانت هناك أسنان مكسورة أو خشنة وتم إهمال علاجها فيمكن أن تسبب تقرحات في الفم وفى حالة عدم علاجها يمكن أن تكون علامة على سرطان الفم.

ويزيد التعرض المفرط للشمس من مخاطر الإصابة بمرض سرطان الفم.

المصدر: صحيفة ذي صن

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