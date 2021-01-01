تفاصيل .. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية



محمد يعود للحياة محمد يعود للحياة



عاشت قرية منيل عمروس، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حالة من الذهول، بعدما فوجئ الأهالي بالشاب محمد عادل يتجول في القرية، في الطريق إلى منزل أهله، على الرغم من وفاته منذ ما يقرب من شهر، وتم دفنه أمام الجميع بمدافن القرية.



وفاة شاب في حادث تصادم

منذ ما يقرب من شهر، وتحديدا يوم 14 أكتوبر الماضي، تلقت أسرة بقرية منيل عمروس، بمركز أشمون منوفية، خبرا يفيد تعرض نجلهم الشاب محمد عادل، من ذوي الهمم، لحادث تصادم قطار.



توفى الشاب بعد 5 أيام من الحادث، وتم دفنه بمقابر العائلة، حيث شيع عشرات من أهالي القرية جثمان الشاب إلى مثواه الأخير.

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صدمة.. محمد عاد من الموتفوجئ عدد من أهالي قرية "منيل عمروس" التابعة لمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، بالشاب محمد عادل حيًّا أمامهم، بعد دفنه يوم 14 من شهر أكتوبر الماضي.وسادت حالة من الصمت الطويل المصحوب بالذهول، بين أفراد أسرة الشاب، الذين وقفوا يحدقون في ملامح نجلهم المتوفى، الذي تم دفنه منذ ما يقرب من شهر، واقفا أمام الباب ينتظر الدخول.من الذي تم دفنه؟عقب انتشار الخبر بين أبناء القرية، تجمّع الأهالي أمام منزل الشاب العائد بعد دفن جثمانه، والجميع يريد معرفة من الذي تم دفنه، في ظل وجود الشاب محمد عادل على قيد الحياة.تم إبلاغ مركز شرطة أشمون، واخطرت النيابة العامة لإجراء التحقيقات، وبيان ما إذا كان سيتم استخراج جثمان الشاب المدفون، لإجراء تحليل DNA للتعرف الى هويته.الشبه كبير بينهماوأوضح والد الشاب العائد بعد دفن جثمانه وتشييع جنازته بالمنوفية، أنه عاين المتوفي في المستشفى قبل وفاته وبعد الوفاة، وجرى سؤاله رسميًا.وأكد والد الشاب أن الشبه كبير جدًا بين المتوفى ونجله، وليس هو وحده من تعرف عليه، بل والدته وأشقائه وأعمامه وأخواله.