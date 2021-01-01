اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر

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اختفاء معتز مطر

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن دعوات بعض الإعلاميين الذين صنفوا كإرهابين هاربين خارج مصر، لمظاهرات اليوم الجمعة 11 نوفمبر، وباءت تلك الدعوات بالفشل، وساد الهدوء في كل شوارع ومحافظات مصر منذ أول اليوم.

ومن ضمن الإعلاميين الذين دعوا المواطنين للتظاهر هو معتز مطر، الإرهابي الهارب من مصر، ودعا معتز مطر هو وبعض الإعلاميين الإخوان الآخرين بشحن وحشد المواطنين إلكترونياً بهدف إحداث الفوضى في مصر خاصة في نفس وقت مؤتمر المناخ.

لكن الشعب المصري كان أكثر وعياً، وصمد أمام هذه الدعوات التخريبية.

المصدر: elbalad

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