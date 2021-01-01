نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

سخر المهندس عبدالحكيم عبدالناصر، من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم استقرار مصر.
وقال الإعلامى مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج “حقائق واسرار”، نجل المهندس عبد الحكيم عامر راسله عبر التليفون قائلا:"عايزين نطلق مبادرة اتبرع بجنيه لبناء مستشفى 11-11 لعلاج شلل الإخوان".
الشعب المصري
وأكد بكرى إن الشعب المصري كتب، اليوم الجمعة، النهاية الأبدية لجماعة الخيانة والعار وشيعها إلى مزبلة التاريخ، بعدما كشف زيف الأذرع الإعلامية التي روجت للفوضى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!