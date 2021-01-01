إلغاء درجات الحضور والمواظبة لطلاب المدارس .. التعليم تكشف الحقيقة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلغاء القرار الصادر بشأن تحديد درجات على الحضور والمواظبة لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2022 / 2023



قالت وزارة التربية والتعليم القرار الذي أصدره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022 ، والذي شدد على فكرة تحديد درجات على الحضور والمواظبة للطلاب .



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

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درجات الحضور والمواظبةوأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه في صفوف النقل من السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي سيتم خصم درجات من الطالب على مخالفات المواظبة في حالات مثل ما يلي :التأخير عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبولالخروج من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بدون اذنعدم الالتزام بآداء الواجب المنزلي او تسليمه في الموعد المحددكثرة الخروج من الفصل بدون إذنالتهرب من ممارسة الأنشطة بدون أسبابعدم اتباع تعليمات المعلم الفردية وقواعد الفصلجلب كل ما يمنع استخدامه داخل المدرسةوقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في هذه الحالات تقرر أن يكون كل 3 أيام من مخالفات المواظبة بخصم درجة ، على أن يتم الخصم بعد تقديم مذكرة تعمد من المدرس الأول.كما قررت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم خصم درجات من الطالب على السلوك في حالات مثل ما يلي :عدم الالنزام بالمظهر اللائقعدم استخدام اللغة والسلوك الملائم للمدرسة في جميع الاوقاتعدم الحفاظ على نظافة وسلامة المرافق المدرسية وتجهيزاتهاعدم احترام حقوق الزملاء والشجار معهم وتهديدهم او التلفظ بألفاظ نابيةعدم الالتزام بالسلوك القويم (استخدام مقتنيات الآخرين بدون إذن، وتناول الأطعمة أو المشروبات في الحصص، الكتابة على الجدران أو المقاعد، واستخدام الهاتف المحمول أثناء الحصص)غرامة غياب الطلاب عن المدارس 2023وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه في هذه الحالات تقرر أن يكون كل 3 أيام من مخالفات السلوك بخصم درجة ، على أن يتم الخصم بعد تقديم مذكرة تعمد من المدرس الأولقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ 10 جنيهات ، كإنذار لـ طلاب المدارس بالعام الدراسي 2022 / 2023 في حالة ما إذا تخلف الطالب او انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة .وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن غرامة الانقطاع عن المدرسة المقدرة بـ 10 جنيهات تنطبق على طلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة .وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتكرر دفع غرامة الانقطاع عن المدرسة بإستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيامأما عن رسوم اعادة قيد طلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي و لغات) الرسمية و الخاصة بالعام الدراسي 2022 / 2023 ، فقالت وزارة التربية والتعليم أن رسوم اعادة قيد طلاب المدارس الثانوية العامة والفنية (عربي و لغات) والمدارس الخاصة بأنواعها للعام الدراسي 2022 / 2023 تتمثل فيما يلي :رسم اعادة قيد لطلاب الثانوي العام والفني بجميع انواعه وانظمته المفصولين بسبب الغياب : 25 جنيهرسم اعادة قيد طلاب الثانوي العام والفني بجميع انواعه وانظمته وذلك بعد استنفاذ مرات الرسوب : 35 جنيهوأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تحصيل هذه الرسوم لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالبحضور الطالب في المدرسة بنسبة 85% شرط دخول الامتحانقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم السماح لـ الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور في المدرسة قدرها (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية على الأقل “بعد حذف أيام الغياب بعذر مقبول” من دخول الامتحان كطالب منتظم".