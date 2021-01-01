امتحانات الميدتيرم .. إعلام القاهرة تنهي الاستعدادات



إعلام القاهرة إعلام القاهرة



أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الأول .



وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن كلية الإعلام انتهت من كافة استعدادات امتحانات الميدتيرم ، لعقد الامتحانات حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن أول الأسبوع القادم .



حفلة التخرج

وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن مشاركة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج بدار الأوبرا .

قد يعجبك أيضا...

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، نظراً لرغبة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج المزمع إقامتها بمشيئة الله بدار الأوبرا 21 ديسمبر 2022 ، فقد استجابت إدارة الكلية وتعلن عن فتح باب التسجيل لهم من اليوم.للاشتراك في الحفل:?-- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية?- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.?- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من إدارة رعاية الشباب بالكلية.?- آخر موعد للاشتراك يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.?- يجب مراعاة المعايير الجامعية في الملابس.?- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.