امتحانات الميدتيرم .. إعلام القاهرة تنهي الاستعدادات

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صورة الخبر: إعلام القاهرة
إعلام القاهرة


أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الميدتيرم الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، أن كلية الإعلام انتهت من كافة استعدادات امتحانات الميدتيرم ، لعقد الامتحانات حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن أول الأسبوع القادم .

حفلة التخرج
وفى نفس السياق ، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن مشاركة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج بدار الأوبرا .

وقالت الدكتورة حنان جنيد ، نظراً لرغبة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج المزمع إقامتها بمشيئة الله بدار الأوبرا 21 ديسمبر 2022 ، فقد استجابت إدارة الكلية وتعلن عن فتح باب التسجيل لهم من اليوم.

للاشتراك في الحفل:?-

- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال إدارة رعاية الشباب بالكلية

?- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.?- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من إدارة رعاية الشباب بالكلية.
?- آخر موعد للاشتراك يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.

?- يجب مراعاة المعايير الجامعية في الملابس.

?- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.

المصدر: elbalad

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