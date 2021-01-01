طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج

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طاجن مكرونة بكبد الدجاج

طاجن مكرونة بكبد الدجاج من الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ، ويمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج في البيت.

مقادير طاجن مكرونة بكبد الدجاج

كيلو كبد دجاج
كيس مكرونة أساور مسلوقة
2بصل مفروم
1فلفل رومي مفروم
5فص ثوم مفروم
نصف كوب دبس رمان
زيت نباتي
مرقة
ملعقة صغيرة سبع بهارات
ملح
فلفل أسود

طاجن مكرونة بكبد الدجاج

طريقة تحضير طاجن مكرونة بكبد الدجاج

في ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والفلفل الرومي ونشوح سريعاً ثم نضع كبد الدجاج ونقلب مع إضافة التوابل كلها ثم نضع دبس الرمان والمرقة ونتركها حتى تغلي ثم نضع المكرونة ونتركها حتى تتشرب من الصوص ثم نضعها في بايركس وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا

المصدر: elbalad

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