

طاجن مكرونة بكبد الدجاج طاجن مكرونة بكبد الدجاج

طاجن مكرونة بكبد الدجاج من الأطباق الرئيسية التي تتميز بمذاقها الشهي و اللذيذ، ويمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج في البيت.



مقادير طاجن مكرونة بكبد الدجاج

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كيلو كبد دجاجكيس مكرونة أساور مسلوقة2بصل مفروم1فلفل رومي مفروم5فص ثوم مفرومنصف كوب دبس رمانزيت نباتيمرقةملعقة صغيرة سبع بهاراتملحفلفل أسودطاجن مكرونة بكبد الدجاجطريقة تحضير طاجن مكرونة بكبد الدجاجفي ووك ساخن على النار نضع القليل من الزيت ثم نضع البصل والثوم والفلفل الرومي ونشوح سريعاً ثم نضع كبد الدجاج ونقلب مع إضافة التوابل كلها ثم نضع دبس الرمان والمرقة ونتركها حتى تغلي ثم نضع المكرونة ونتركها حتى تتشرب من الصوص ثم نضعها في بايركس وندخلها فرن ساخن حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا