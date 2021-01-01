سرطان المثانة .. علامات تظهر في الساق تشير إلى إصابتك به

يعد سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص أكثر من 20،500 بريطاني سنويًا، كما تعد الحالة المميتة أكثر شيوعًا عند كبار السن، حيث يتم تشخيص معظم الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.
السرطان في بريطانيا
نظرًا لأن الأعراض يمكن أن تكون غامضة تمامًا، يتم تشخيص حوالي ربع الحالات في مرحلة متأخرة، خاصة عند النساء، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.
عندما يتعلق الأمر بالسرطان، فإن الإصابة به مبكرًا أمر حيوي لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة، وهناك عدد قليل جدًا من العلاجات للمساعدة في سرطان المثانة في مراحله المتقدمة.
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