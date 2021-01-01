سرطان المثانة .. علامات تظهر في الساق تشير إلى إصابتك به

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سرطان المثانة


يعد سرطان المثانة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة المتحدة، حيث يتم تشخيص أكثر من 20،500 بريطاني سنويًا، كما تعد الحالة المميتة أكثر شيوعًا عند كبار السن، حيث يتم تشخيص معظم الحالات الجديدة لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

السرطان في بريطانيا
نظرًا لأن الأعراض يمكن أن تكون غامضة تمامًا، يتم تشخيص حوالي ربع الحالات في مرحلة متأخرة، خاصة عند النساء، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.

عندما يتعلق الأمر بالسرطان، فإن الإصابة به مبكرًا أمر حيوي لزيادة فرص البقاء على قيد الحياة، وهناك عدد قليل جدًا من العلاجات للمساعدة في سرطان المثانة في مراحله المتقدمة.

ومع ذلك، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لهذا المرض يبلغ 80 في المائة إذا تم اكتشافه مبكرًا بدرجة كافية.

تورم السرطان اشهر الأعراض
وفقا لبحوث السرطان في المملكة المتحدة، فإن تورم الساقين هو عرض شائع لسرطان المثانة، تشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

الأعراض الشائعة لسرطان المثانة
دم في البول
ألم في عظامك
ألم في البطن
ضيق في التنفس
كتل في بطنك أو رقبتك
اصفرار الجلد أو بياض العينين.
أعراض أقل شيوعا لشرطان المثانة
وتشمل الأعراض الأقل شيوعًا لسرطان المثانة ما يلي:

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
تحث على التبول المفاجئ
إحساس حارق عند التبول

المصدر: صحيفة ذا صن البريطانية

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