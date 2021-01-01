بعد سقوط المنصة أثناء الامتحان .. قرار عاجل من جامعة سوهاج

أصدرت جامعة سوهاج ، بيانا رسميا بعد شكاوى الطلاب بعدم قدرتهم على الإجابة بامتحان صباح اليوم نظرا للضغط الشديد الواقع علي الامتحانات المرفوعة على المنصة التعليمية.
وقالت جامعة سوهاج ، ابنائنا طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الاولى بجامعة سوهاج
لوحظ خلال ساعات هذا اليوم منذ الثامنة صباحا الضغط الشديد الواقع علي الامتحانات المرفوعة على المنصة التعليمية مما أدى لعدم قدرة بعض الطلاب على الوصول إلى الاختبارات المطروحة لحلها الامر الذى أكدت عليه اللجنة المشكلة من أدارة نظم المعلومات .
وتابعت الجامعة ، نقرر بعد مناقشات مع سعادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ الآتى:-
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