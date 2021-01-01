بعد سقوط المنصة أثناء الامتحان .. قرار عاجل من جامعة سوهاج

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صورة الخبر: جامعة سوهاج
جامعة سوهاج


أصدرت جامعة سوهاج ، بيانا رسميا بعد شكاوى الطلاب بعدم قدرتهم على الإجابة بامتحان صباح اليوم نظرا للضغط الشديد الواقع علي الامتحانات المرفوعة على المنصة التعليمية.

وقالت جامعة سوهاج ، ابنائنا طلاب وطالبات المرحلة الجامعية الاولى بجامعة سوهاج
لوحظ خلال ساعات هذا اليوم منذ الثامنة صباحا الضغط الشديد الواقع علي الامتحانات المرفوعة على المنصة التعليمية مما أدى لعدم قدرة بعض الطلاب على الوصول إلى الاختبارات المطروحة لحلها الامر الذى أكدت عليه اللجنة المشكلة من أدارة نظم المعلومات .

وتابعت الجامعة ، نقرر بعد مناقشات مع سعادة الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ الآتى:-

- مد فترة السماح للطلاب بالاجابة لمدة 24 ساعة اخرى تنتهى فى الثامنة من مساء السبت 12 نوفمبر
- العمل على استكمال الاختبارات غير المرفوعة من السادة اعضاء هيئة التدريس المسئولين عن ذلك.

وفى نفس السياق ، كان قد لاحظ الطلاب سقوط المنصة نظرا لكثافة الدخول من الطلاب عليها مرة واحدة


وهذا الامر الذى تابعته ادارة نظم المعلومات بالجامعة باهتمام بالغ وقامت برفع الامر الى سعادة الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والذى عرضه بدوره على الدكتور رئيس الجامعة

والذى قام فورا بتشكيل من ادارة نظم المعلومات لدراسة الوضع الحالى ووضع خطة عمل فورية للحفاظ على سيولة العمل بالمنصة سيتم اعلانها لحضراتكم فور الانتهاء من وضعها
مع وعد بمنح الوقت الكافى لابنائنا الطلاب للوصول الى الاختبارات المرفوعة والقدرة على حلها

المصدر: elbalad

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