الإفتاء توضح حكم شرب البوظة

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: اطلعنا على الطلب المقيد برقم 900 لسنة 2009 المتضمن: ما حكم شرب البوظة؟.
ما حكم شرب البوظة؟
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في فتوى سابقة: روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير، رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال: إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا، زاد أحمد وأبو داود: وأنا أنهى عن كل مُسكِر، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ.
وأضافت الإفتاء: والفَرَق: مكيالٌ يسع ستة عشر رطلا، والبُوظة شراب يُصنَع من القمح يسبب شربُ كمياتٍ منه السُكر، وقد روى جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا قَدِم من جَيشانَ -وجيشان من اليمن- فسأل رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عن شَراب يشربونه بأرضهم من الذُّرة يقال له: المزر، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أَوَمُسكِر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلُّ مُسكِرٍ حرام، وإنَّ عند الله عَهدًا لَمَن يَشرَبُ المُسكِرَ أن يَسقِيَه مِن طِينة الخَبالِ، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عَرقُ أَهلِ النارِ -أو عُصارة أَهل النار-، رواه مسلم والنسائي.
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