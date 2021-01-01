هدوء بـ ميدان التحرير ولا حظر تجوال بالشوارع | وفيديو



هدوء بـ ميدان التحرير هدوء بـ ميدان التحرير



فشلت دعوات مظاهرات 11 - 11، التي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أبواقها الإعلامية الخارجية، على مدار الشهر الماضي، مطالبين أفراد الشعب المصري بالخروج إلى الميادين العامة اليوم الجمعة، للتظاهر ضد الحكومة المصرية، مدعين تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في الفترة الحالية.



فشل مظاهرات 11 11

رصدت عدسات القاهرة 24 التي جابت اليوم الجمعة 11 - 11 في جميع الميادين العامة بدءًا من ميدان التحرير في القاهرة، وصولًا إلى ميدان الحرية ببورسعيد، نهاية إلى ميدان المحطة بأسوان، حالة من الهدوء التام، والفراغ الكامل، والسيولة المرورية التامة، دون أية عناصر تخريبية، أو متظاهرين، كما زعم أهل الشر من جماعة الإخوان.



تزامن وجود رجال المرور يدعمهم رجال الأمن العام، وسط الشارع لمنع أية عمليات تخريبية محتملة، من شأنها التعدي على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وإثارة الذعر للمواطنين، وتعطيل الحركة المرورية.

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هدوء في ميدان التحرير 11 11شهد ميدان التحرير في 11 11 حالة من السيولة المرورية والانسيابية في حركة السيارات، صباح الجمعة 11 - 11 كما شهدت مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة الكبرى هدوءا تاما، وكذلك حي المرج والمطرية وكوبري القبة وعين شمس، بالإضافة إلى مناطق صلاح سالم ومصر القديمة ومنطقة الجمالية والأزهر.محافظة الجيزةلم تختلف الحالة المروية بالجيزة عن سابقتها بالقاهرة، حيث عمت حالة من الهدوء التام، اليوم الجمعة 11 - 11، على كافة الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ومنها منطقة المهندسين وفيصل والهرم وحي الدقي وكوبري قصر النيل، كما شهدت كوبري أكتوبر و15 مايو وطريق محور 26 يوليو حالة السيولة في الحركة المرورية.محافظة بورسعيد 11 11فشلت الدعوات لمظاهرات 11 - 11، أن تجعل أهالي بورسعيد ينشغلون عن آمالهم بالميناء والأسواق، ويتوجهون للميادين للاحتجاج والتخريب، وتعطيل الحياة السياسية داخل الدولة، ورصدت عدسة القاهرة 24 في بث مباشر من ميدان الحرية، خلو الشوارع من المارة، دون وجود لأي ظاهرة غير طبيعية.محافظات الصعيدحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية استمالة أهل الصعيد، للنزول اليوم الجمعة 11 - 11، لكن باءت تلك المحاولات بالفشل أيضا، كما فشل كل المحاولات، وسادت حالة الهدوء التام، في جميع محافظات الصعيد، من المنيا لـ أسوان.هاشتاج #محدش_نزلانتشر هاشتاج محدش نزل على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على مزاعم عناصر جماعة الاخوان الإرهابية، بشأن امتلاء الشوارع والميادين بالمسيرات الاحتجاجية تحت مسمى ثورة 11 - 11، وتداول رواد مواقع التواصل الصور والفيديوهات والمنشورات، التي أظهرت فراغ الشوارع من المواطنين، وعدم ظهور أية وقفات أو احتجاجات