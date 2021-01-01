تعلن آبل إنفاقها 450 مليون دولار لتمكين ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية لمستخدمي آيفون

أعلنت شركة آبل الأمريكية إنها ستنفق 450 مليون دولار مع عدد من الشركات الأمريكية من بينها شركة Globalstar، وذلك لتمكين ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في حالات الطوارئ في المناطق النائية، أو تلك التي لا يمكنها أيضًا الوصول إلى الإنترنت، والتي جاءت مع هواتف iPhone 14 لأول مرة.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن شركة آبل تلتزم بإنفاق المبلغ على المعدات وعمليات الخدمة، حيث ستدفع مقابل تمكين ميزة الاتصال الأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى تجهيز المحطات الأرضية بنوع جديد من الشبكات الهوائية من تصميم شركة آبل.
ومن المقرر أن تأتي مدفوعات شركة آبل لصالح شركة Globalstar من صندوق التصنيع المتقدم التابع لشركة آبل، والذي عبارة عن مجموعة من الأموال تستخدمها الشركة لدعم الموردين المقيمين في الولايات المتحدة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!