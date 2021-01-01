رصد Oppo A98 في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8 Gen 1



Oppo A98 Oppo A98

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench عن هاتف Oppo A98 الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8 Gen 1.



تستعد شركة Oppo لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Oppo A، ولقد رصد الهاتف المرتقب في Geekbench مع بعض التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار.



وتؤكد تسريبات Geekbench على أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام.

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ولقد رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم PGW110، ومعالج ثماني الأنوية بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما يدعم الهاتف نظام تشغيل Android 13.من جانب أخر سجل Oppo A98 في إختبارات الأنوية الأحادية 1043 نقطة، و3685 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.وفي تسريبات أخرى جاءت من قاعدة بيانات TENNA كُشِف عن أن هاتف A98 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض Full HD+، أو دقة 1080 في 2412 بيكسل، مع عمق ألوان 10بت.أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتضم ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفلاش LED، أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.