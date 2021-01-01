تكشف Leica النقاب عن هاتف Leitz Phone 2 في سوق اليابان



Leitz Phone 2 Leitz Phone 2

أعلنت Leica عن هاتف Leitz Phone 2 الذي ينطلق في سوق اليابان بتكوينات تحاكي هاتف Sharp Aquos R7 ويتوفر بدءاً من 18 من نوفمبر بسعر 1540 دولار.



يتميز Leitz Phone 2 بشاشة IGZO OLED بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 2730 في 1260 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 240Hz، وتضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.



وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Leica مستشعر رئيسي بدقة 47 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1 إنش، وعدسات Leica Summicron المميزة ب7 عناصر، وفتحة عدسات F/1.9 وبعد بؤري 19مم، كما تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 1.9 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait.

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أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.وينطلق Leica Leitz Phone 2 باللون الأبيض مع إطارات جانبية مميزة بنقوش، على أن يتوفر في سوق اليابان بدءاً من 18 من نوفمبر بسعر 1540 دولار.