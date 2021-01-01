تنطلق هواتف OnePlus 11 وOppo Find N2 بنفس إعدادات الكاميرة

ينطلق هاتفي OnePlus 11 وOppo Find N2 قريباً في السوق الصيني بنفس إعدادات الكاميرة الخلفية.
أكد تقرير جديد جاء من “Digital Chat Station” على أن الإصدارات المرتقبة من هواتف OnePlus 11 وOppo Find N2 تتضمن كاميرة خلفية بنفس المواصفات، والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل.
ويوضح التقرير أن المستشعر الرئيسي في إعدادات الكاميرة هو Sony IMX890 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر IMX581 الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى مرتين.
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