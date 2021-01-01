تنطلق هواتف OnePlus 11 وOppo Find N2 بنفس إعدادات الكاميرة



Oppo Find N2 Oppo Find N2

ينطلق هاتفي OnePlus 11 وOppo Find N2 قريباً في السوق الصيني بنفس إعدادات الكاميرة الخلفية.



أكد تقرير جديد جاء من “Digital Chat Station” على أن الإصدارات المرتقبة من هواتف OnePlus 11 وOppo Find N2 تتضمن كاميرة خلفية بنفس المواصفات، والتي تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 32 ميجا بيكسل.



ويوضح التقرير أن المستشعر الرئيسي في إعدادات الكاميرة هو Sony IMX890 المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر IMX581 الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل وزوايا عرض واسعة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل ويدعم التكبير البصري حتى مرتين.

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أيضاً يشير التقرير إلى أن الإختلاف في الكاميرة الرئيسية بين الهاتفين سيكون في تقنية التثبيت البصري، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Find N2 بميزة التثبيت البصري، بينما تغيب الميزة عن إصدار OnePlus، كما تطور الكاميرة في الإصدارين بالتعاون مع Hasselblad.وتشير التوقعات إلى أن الهواتف تنطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر ديسمبر، على أن تنطلق هذه الإصدارات في السوق الصيني في البداية.من جانب أخر يدعم هاتف OnePlus 11 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يأتي هاتف Oppo Find N2 برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.أيضاً تشير التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف OnePlus 11 يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وتأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh ، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.