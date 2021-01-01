تطلق AMD أقوى شريحة لمراكز البيانات

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أطلقت شركة أي إم دي AMD يوم الخميس أحدث شرائحها الإلكترونية المخصصة لمراكز البيانات، وقالت إن خدمات الحوسبة السحابية من جوجل، ومايكروسوفت، وأوراكل ستستخدم الشريحة الجديدة.



وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة، ليزا سو، إن معالج الجيل الرابع من نوع EPYC، الذي يحمل الاسم الرمزي Genoa، سيُحدث تحسنًا ملحوظًا في الأداء، وكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بالشريحة السابقة.



وقالت سو إن هذه الميزات تنفع المؤسسات ومراكز البيانات السحابية من حيث أنها تقلل النفقات المالية، والنفقات التشغيلية، والتكلفة الإجمالية للملكية.

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يُشار إلى أن إطلاق شريحة Genoa يأتي في حين تواجه منافسة AMD الأمريكية، إنتل، صعوبات في توصيل أحدث شرائحها المخصصة لمراكز البيانات، والتي تحمل الاسم الرمزي Sapphire Rapids، للعملاء في الوقت المناسب.وقال بوب أودونيل، المحلل لدى شركة TECHnalysis Research: “مع هذا الجيل الجديد، حققت AMD قفزة هائلة في الأداء ليس فقط ضد آبل، ولكن ضد الجيل السابق، مما يجعل قابلية النمو لأي حل قائم على AMD أكثر واقعية”.وكانت AMD، التي أطلقت أول شريحة لمراكز البيانات من نوع EPYC في عام 2017، تكتسب بثبات حصتها في السوق على حساب إنتل، مما أدى إلى تقدم قوي خاصةً مع مزودي الخدمات السحابية.ووفقًا لشركة الأبحاث آي دي سي IDC، ارتفعت حصة AMD في سوق الشرائح، المبنية على بنية x86 والمستخدمة بواسطة الخدمات السحابية، من صفر في عام 2016 إلى نحو 29 في المئة العام الماضي. وتعد الحوسبة السحابية وخدماتها واحدة من أكبر مناطق النمو لقطاع أشباه الموصلات.وقال أشيش نادكارني، محلل مركز البيانات والسحابة لدى شركة IDC: “تتوقع IDC أن تظل AMD على المسار الصحيح، وتواصل رفع حصتها في السوق في عمليات نشر الحوسبة السحابية العامة”.