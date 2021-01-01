أفضل الطرق لاكتشاف كاميرات المراقبة المخفية



كاميرات المراقبة المخفية كاميرات المراقبة المخفية

أصبحت كاميرات المراقبة تشغل مساحات كبيرة بشكل متزايد سواء في الأماكن العامة أو حتى المنازل.



وقد انتشرت هذه الكاميرات بشكل كبير في الآونة الأخيرة؛ لأنها تحمي أصحابها من اللصوص والمتطفلين.



لكن السؤال المهم هو: ماذا عن كاميرات المخفية التي لا يمكننا رؤيتها في أماكن مختلفة؟ مثل:

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داخل الغرف الفنادقية.محلات الملابس.المتاجر المختلفة.ويعد وجود تلك الكاميرات داخل هذه الأماكن بشكل مخفٍ فعلًا غير قانوني في معظم الدول، ويثير الشكوك فهذه العدسة صغيرة الحجم مصممة لانتهاك الخصوصية.ومع تطور التكنولوجيا الحديثة فإننا نرى كاميرات مراقبة صغيرة للغاية ويسهل تركيبها في أي مكان.لكن لحسن الحظ توجد عدة طرق للبحث عن كاميرات المراقبة داخل الفنادق ومحال الملابس.مع قليل من البحث مع معرفتك لبعض النصائح المهمة يمكنك العثور على أي كاميرا مخفية يتم وضعها في أماكن مختلفة، سواء خلف مرايا الغرف الفنادقية أو غرف تبديل الملابس بالمتاجر.– كيفية العثور على كاميرات المراقبة المخفية:1- اعرف ما تبحث عنهتوجد كاميرات نهارية وأخرى ليلية، كثير من تلك الكاميرات بها أجهزة استشعار للحركة.هذا يعني أنها لن تعمل إلا حين يتحرك شيء في مجالها فيقوم بتفعيلها؛ لذلك يفضل أن يبحث المرء عن الكاميرات بنفسه.وتختلف أحجام الكاميرات ودرجة وضوح صورها، لكن بغض النظر عن النوع أو الحجم فإن كل الكاميرات بحاجة لمجال رؤية واضح بلا عوائق.لذلك يمكنك تنزيل تطبيق لمسح الغرفة بالكامل بحثًا عن الترددات التي تستخدمها أجهزة التسجيل.هذه التطبيقات يمكن أن تكون Detectify وRadarbot لمساعدتك في العثور على الكاميرات السرية الموجودة بالقرب منك مجانًا.2- ابدأ بملاحظة المكان في الإضاءة العاديةابدأ بملاحظة المكان في حالة الإضاءة العادية، ابحث ببصرك عن أشياء موضوعة على نحو غريب أو غير اعتيادي.وتذكر أن الكاميرا بحاجة لوضعها في مكان له مجال رؤية واسع دون عوائق؛ لذلك يجب أن ترتاب في الحالات الآتية:وجود نقطة غريبة في أحد الأجسام أو على الحائط.وجود نتوء لامع فوق أحد الأشياء.وجود أسلاك غريبة لا تنتمي للأجهزة الموجودة في المكان.وجود مقابس كهرباء بلا سبب واضح.لذا يمكنك شراء جهاز لكشف كاميرات المراقبة يسمى “كاشف إشارة” RF وهو متوفر للبيع عبر المتاجر الإلكترونية على الإنترنت.3- تفقد إن كان بوسعك سماع صوت طنينتصدر بعض الكاميرات صوت طنين منخفض عندما تعمل؛ لذلك:حاول الانصات في محيط الغرف وتفقد إن كان بوسعك سماع أي شيء في العموم أثناء تجولك بالمكان.وجه اهتماما خاصًا لمناطق معينة، مثل: الحمامات وحول الأسرّة ومناطق العمل.4- تأكد أن كل الأغراض المحيطة بك في وضعها الطبيعيتفقد إن كانت كل الأشياء في أماكنها المفترضة وأنها تعمل كما ينبغي.الأماكن التي تجد فيها شيئًا به ثقب أو أسلاك كثيرة هي أماكن مريبة، كذلك حين تجد أكثر من شيء يؤدي الوظيفة نفسها فيجب أن ترتاب في الأمر.وتعد أكثر الأماكن الشائعة التي تُخفى فيها كاميرات المراقبة بالغرف هي:الأجهزة الإلكترونية.إطارات اللوحات.أجهزة كشف الدخان.المقابس الكهربائية.أجهزة التلفاز الرقمية.أجهزة توصيل الإنترنت.أجهزة تنقية الهواء.المنبهات.ساعات الجدران.الأقلام الجافة.المصابيح الملونة.علب المناديل.الكتب.الرفوف.حامل مجفف الشعر.الدمى.النباتات والمزهريات.وسائد الأرائك.شماعات الملابس.أسطح الطاولات.الزينات المعلقة على الجدران.مرايا غرف تبديل الملابس.5- استخدم كشافًا ضوئيًاإذا وجدت شيئًا غريبًا مثل ثقب أو نتوء، لكنك غير متأكد إن كانت كاميرا أم لا، فسلط كشافًا ضوئيًا ساطعًا على هذا الشيء مباشرة.إن كانت كاميرا فسوف تعكس ضوءًا بلون مائل للزرقة، تجول في الغرفة ووجه عدسة الكاميرا على جميع الجدران والأسقف وقطع الأثاث بالغرفة للعثور على عدسة لامعة سبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.6- أطفئ الأنوار واستخدم الجوال الذكيبعد إجراء تلك الخطوة الأولى أطفئ الأنوار وابحث عن أماكن الإضاءة الخفيفة، وإذا لم تجد أيًا منها فهذا يعني أنه قد حان وقت استخدام الجوال الذكي.لا يمكن للعين البشرية رؤية طيف الأشعة تحت الحمراء التي تستخدمها الكاميرات الليلية، لكن معظم الكاميرات الأمامية في الجوالات الذكية تستطيع كشفها.حين تطفئ كل الأنوار ويسود الظلام الدامس استخدم الكاميرا الأمامية لجوالك والتي لا يوجد بها في الأغلب مرشح للأشعة تحت الحمراء لتفقد المكان، فإذا وجدت أي ضوء لا يمكن رؤيته إلا عن طريق كاميرا جوالك فقد يعني هذا وجود كاميرا مراقبة.