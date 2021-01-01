زيادة على أسعار أغلى سيارة من شيري في مصر

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شيري

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر، تقدم شركة جي بي غبور أوتو عدة موديلات من سيارات الشركة الصينية، وتعتبر سيارة شيري تيجو 8 برو 2022 المزودة من الداخل بثلاثة صفوف من المقاعد هي أحدث إضافة من الشركة لسيارات شيري الجديدة في مصر، كما أنها السيارة الأغلى والأعلى سعرا ضمن سيارات الشركة في مصر.

ويتم إطلاق هذا الموديل محليا بثلاثة فئات تم الإعلان عن أحدث أسعار لهم كالتالي بعد الزيادة:

- فئة أولى كومفورت من 655 إلى 755 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

- فئة ثانية لكشري من 720 إلى 830 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).

- فئة ثالثة فلاج شيب من 755 إلى 870 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).

وتحمل تيجو 8 برو 2022 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي، وبقوة 197 حصان وبعزم 290 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:
فئة أولى:

- أنظمة المكابح ABS وEBD وEBA.

- وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

- نظام مساعد للسائق عند صعود المرتفعات.

- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.

- مكابح يد كهربائية.

- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.

- كاميرا خلفية.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل ومغطاة بالجلد.

- تكييف هواء ثنائي النطاق.

- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.

- مخارج تكييف خلفية للصف الثاني والثالث.

- مقاعد جلدية.

- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.

- مقاعد خلفية قابلة للطي.

- مثبت سرعة.

- مصابيح LED أمامية وخلفية.

- مصابيح LED أمامية نهارية وإشارات LED جانبية.

- شاشة 12.3 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.

- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.

فئة ثانية:

وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:

- كاميرات بزاوية 360 درجة.

- سنسور امامي.

- مقاعد أمامية بخاصية التسخين.

- سنسور مطر.

- نظام لمراقبة النقطة العمياء للسائق.

- سقف بانورامي.

- مرآة داخلية بخاصية التعتيم.

- شاشة 8 بوصة للتحكم في تكييف الهواء.

- مثبت سرعة ديناميكي.

فئة ثالثة:

وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها الآتي:

- نظام لتحذير السائق من الاصطدامات الأمامية.

- نظام لتفعيل المكابح أوتوماتيكيا عند الضرورة.

- نظام تحذير عند فتح أبواب السيارة.

- نظام للمحافظة على السيارة في حارتها.

- نظام لتحذير السائق من السيارات القادمة من الخلف.

المصدر: التوكيل

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