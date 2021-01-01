فيديو : بوجاتي ميسترال رودستر الجديدة هي آخر سيارة بمحرك 16 سلندر الأيقوني للعلامة

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كشفت بوجاتي عن سيارة ميسترال الجديدة المثيرة للاهتمام في أغسطس الماضي ضمن فعاليات معرض مونتيري الأمريكي بولاية كاليفورنيا، ولكن تكتمت العلامة عن معظم مواصفات الأداء وأرقام التسارع وما إلى ذلك.



وتغير الوضع الآن مع تلميح بوجاتي لبعض المواصفات المنتظرة للهايبركار.. ونعلم بالطبع أنها مزودة بنفس محرك 16 سلندر 8.0 لتر توربو رباعي الأيقوني للشركة، وصرح المدير التقني لبوجاتي، ايميليو سيرفو، إن السيارة قادرة على الوصول لسرعة قصوى مذهلة تتجاوز 420 كلم\س في حالة تفعيل وضعية السرعة القصوى الخاصة لإعادة ضبط الجناح الخلفي لخفض معدلات سحب ومقاومة الهواء وتحسين انسيابية السيارة ذات السقف المفتوح.



توديع محرك 16 سلندر الأسطوري في موديل ميسترال

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كما أكدت بوجاتي أن ميسترال الجديدة هي آخر سيارة مزودة بمحرك 16 سلندر للعلامة قبل انتقال الموديلات المستقبلية لمحركات أصغر حجمًا بتقنيات هجينة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الصرفية.وتنوي بوجاتي صنع 99 نسخة فقط من ميسترال بتصميم مستوحى من مختلف سيارات بوجاتي الأخيرة مثل ديفو وبولايد المخصصة للحلبات ولافواتور نوار الواحدة من نوعها، ويبلغ سعرها 5 مليون يورو – 19 مليون ريال، مع حجز جميع النسخ بالفعل، وسيبدأ تسليمهم في 2024.