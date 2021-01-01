تواجه كاديلاك اسكاليد-V الرياضية دودج دورانجو SRT في سباقات التسارع



كاديلاك اسكاليد كاديلاك اسكاليد

في الفيديو المرفق سترون سلسلة من سباقات التسارع المثيرة بين اثنين من أقوى سيارات الـ SUV المزودة بمحركات بنزين هادرة في العالم، دودج دورانجو SRT أمام كاديلاك اسكاليد-V الجديدة.



لنعقد بعض المقارنات السريعة بينهما .. الأولى دورانجو SRT مزودة بمحرك 6.2 لتر 8 سلندر سوبرتشارجر بقوة 710 حصان وعزم دوران 875 نيوتن متر، وتحتاج السيارة لكل هذه القوة لتحريك وزنها البالغ 2590 كيلوجرام.



في المقابل، اسكاليد-V أثقل بشكل معتبر، إذ تزن 2820 كيلوجرام، وتستمد طاقتها من محرك 6.2 لتر 8 سلندر سوبرتشارجر، بقوة 682 حصان وعزم دوران ممتاز 885 نيوتن متر.

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وتفوقت الدورانجو في السباق الأول بفضل وزنها الأخف وقوتها الأعلى، وكانت النتيجة مقاربة جداً بين الاثنين في السباق الثاني، ولكن انتهت بفوز الدورانجو مرة أخرى، كما فازت بالسباق الثالث كذلك.بالطبع كاديلاك اسكاليد-V تتميز بمعدلات فخامة مذهلة مقارنة بالدورانجو، وهو عامل بالغ الأهمية في ازدياد وزن السيارة بعض الشيء لتوفير تقنيات وخدمات خاصة للركاب.السباقات تبدأ من الدقيقة 2:25.