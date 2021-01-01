تحصل مرسيدس جي كلاس على أبواب انتحارية ومحرك بقوة 900 حصان من مانسوري



مرسيدس جي كلاس مرسيدس جي كلاس

الأبواب الانتحارية بمفصلات خلفية هي واحدة من أبرز مميزات سيارات رولزرويس، وتوفر تجربة راقية لدخول السيارة والخروج منها، وبفضل شركة مانسوري الألمانية المتخصصة في تعديلات السيارات، حصلت مرسيدس جي كلاس على هذه الأبواب الفريدة من نوعها، مع توافرها لجميع فئات الموديل.



واستعرضت مانسوري الأبواب الانتحارية على سيارة G63 معدلة خصيصاً للإمارات، بمزايا أخرى تشمل مكونات من ألياف الكربون البارزة في مختلف أنحاء الهيكل الخارجي، ورفارف عريضة، وجنوط 23 إنش عملاقة.



وليس من السهل تغيير الأبواب بهذا الشكل، إذ يتطلب الأمر إعادة تصميمها، مع العلم أن الأبواب هي واحدة من أصعب المكونات من ناحية التصنيع في مجال السيارات إذ تتطلب دقة عالية جداً واهتمام كبير بالتفاصيل، كما قامت مانسوري بتغيير المفصلات وآليات فتح وغلق الأبواب مع تركيبها على عواميد مختلفة.

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وترى مانسوري أن الدخول للمقاعد الخلفية هي عملية أسهل بكثير بفضل الأبواب الانتحارية، واشتهر هذا النوع من الأبواب في المركبات القديمة التي تم جرها بالأحصنة قبل اختفائها تقريباً في العصر الحديث باستثناء سيارات رولزرويس وبعض الموديلات النادرة الأخرى مثل تويوتا FJ كروزر وبي ام دبليو i3 ومازدا RX-8.ويُذكر أن مانسوري توفر حزمة تعديلات أخرى للأداء لسيارة جي كلاس بجانب الأبواب الانتحارية، خاصة لمحرك 4.0 لتر 8 سلندر توين تيربو لرفع قوته إلى حوالي 900 حصان.