يعترف «إيلون ماسك» بأخطاء تويتر ويؤكد: «لست غبيا»

اعترف إيلون ماسك بارتكاب أخطاء منذ شرائه موقع "تويتر" بمبلغ 44 مليار دولار، وأصر على أنه ليس غبيا، ويحاول ألا يكون غبيا، لكنه قال إنه في بعض الأحيان يفعل أشياء غبية.
أوضح ماسك أن له رؤيته للشركة، وحاول معالجة مخاوف المعلنين، الذين قام العديد منهم بتعليق العمل مع شركة "تويتر"، بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن استحواذه عليها، مبينا أن "القصد من ذلك هو عدم القيام بأشياء غبية، فنحن لسنا أغبياء من الناحية التشغيلية، ونحن لا نطمح لكي نكون أغبياء، ولكننا ما زلنا نفعل أشياء غبية".
وقال: "إذا لم نحاول القيام بحركات جريئة، فكيف سنقوم بإجراء تحسينات كبيرة؟ يجب أن نقوم بمغامرات هنا، وسنقوم بقفزات كبيرة وتحسينات جذرية، لكنها تأتي مع بعض المخاطر، وعندما نقوم بحركة غبية نصححها بسرعة، وهذا هو المهم".
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