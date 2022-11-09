أسعار البيض بالأسواق الجمعة 11 نوفمبر



أسعار البيض أسعار البيض

انخفضت أسعار البيض اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 ، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي :



حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة حوالى 70.75 جنيه في حين يتراوح سعره للمستهلك 73 جنيهًا حسب المنطقة.



وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض حوالى 68.75 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 71 جنيهًا حسب المنطقة.

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أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 70.75 جنيه بالمزرعة و يباع بسعر 74 جنيهاً للمستهلك حسب المنطقة.كما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذ ثابت و 30 منفذ متحرك تجوب القرى بالمحافظات حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة بأسعار 68 جنيه لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيه لكرتونة البيض الاحمر، وذلك في اطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس السيسي بمحاربة الغلاء.ومن جانبه أشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إلى أنه تم من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي توفير عدد كبير من السلع والمنتجات الغذائية بالمنافذ المتحركة في الميادين العامة و بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 الي 30 % لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق قدر كبير من التوازن في الاسعار وتنفيذ لمبادرة الرئيس السيسي لمحاربه الغلاء.