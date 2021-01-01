تحذير أعراض تخبرك بإصابتك بذبحة صدرية قبل 10 سنوات من حدوثها



ذبحة صدرية ذبحة صدرية

الذبحة الصدرية هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي، والتي غالبًا ما يكون أبرز أعراضها الشعور بالضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، هناك 4 أنواع من الذبحة الصدرية وهي الذبحة الصدرية المستقرة والذبحة الصدرية غير المستقرة والذبحة الصدرية الدقيقة والذبحة الصدرية التشنجية أو المتغيرة.



ووجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة AHA أن الذبحة الصدرية يمكن أن تحدث قبل 10 سنوات من حدوث النوبة القلبية، وتمت المساعدة في البحث من قبل NIHR Applied Research Collaboration West Midlands الذي قام بتحليل بيانات الممارس العام والمستشفى والوفاة بين عامي 2002-2018 ، والتي شملت أكثر من نصف مليون بالغ ليس لديهم تاريخ سابق لألم الصدر أو أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع تايمز أوف أنديا.



وكشفت النتائج أن المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر غير منسوب كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 15? في السنة الأولى ، مع استمرار زيادة المخاطر على مدى السنوات العشر التي أعقبت الزيارة الأولى للمستشفى.

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ووجد أيضًا أن الأدوية الخافضة للدهون تعطى فقط لـ 30? من المرضى الذين يعانون من عوامل الخطر الأعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وفقًا للباحثين ، يجب ابداء المزيد من الاهتمام لأولئك الذين يعانون من ألم في الصدر غير مبرر ومخاطر عالية لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية في المستقبل.وفي وقت نشر الدراسة، قال البروفيسور كيلفن جوردان، رئيس المشروع وأستاذ الإحصاء الحيوي في كلية الطب بجامعة كيلي ، «ألم الصدر هو سبب شائع للذهاب لرؤية طبيب عام. هناك العديد من الأسباب المحتملة لهذا الألم وغالبًا لا يتلقى المرضى تشخيصًا محددًا ».وتابع البروفيسور كيلفن جوردان : «تشير دراستنا إلى أن هؤلاء المرضى أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية في المستقبل من المرضى الذين أعطوا سببًا غير قلبي لألم الصدر، نحن نهدف الآن إلى تحديد العوامل المشتركة للمرضى الذين تعرضوا لأزمة قلبية، وستساعد هذه المعلومات الأطباء على تحديد المرضى الذين يعانون من ألم في الصدر غير مبرر وأكثر عرضة للخطر حتى يمكن تقديم الأدوية لهم أو مزيد من الدعم في مرحلة مبكرة لتقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية في المستقبل».وسلطت البروفيسورة ميلاني ديفيز ، مديرة NIHR Leicester Biomedical Research Centre ، الضوء على «يشير هذا البحث إلى طريق جديد محتمل لتحديد الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية ، بحيث يمكن استهدافهم بنصائح وقائية مخصصة - بحث تعاوني مثل هذا أمر بالغ الأهمية لهدف NIHR لتقديم أفضل البحوث لتحسين الصحة للجميع»وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن بعض العلامات التحذيرية للأزمة القلبية تشمل:- عدم الراحة في الصدر- عدم الراحة في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم- ضيق في التنفس- غثيان- تعرق بارد- دوار أو دواريمكن أن يكون القلق أو السعال أو الأزيز بعضًا من علامات النوبة القلبية.