صور لغواصة نووية «غارقة».. حاولت تهريب هتلر إلى الأرجنتين



هتلر هتلر

يعتقد خبراء أن صور حطام السفينة الضخم، الذي تم اكتشافه مؤخرًا قبالة سواحل الأرجنتين، قد تكون لغواصة نازية ساعدت في إخلاء الزعيم النازي أدولف هتلر بعد الحرب العالمية الثانية.



وظهرت صور «مخيفة» لحطام سفينة هائل يشاع أنه ساعد أدولف هتلر على الهروب إلى الأرجنتين في نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تكون في الواقع غواصة نازية حقيقية.



وبحسب صحيفة إكسبريس البريطانية فقد تم العثور على الحطام، الذي يبلغ طوله 262 قدمًا، من قبل مجموعة أبحاث بالقرب من ميناء إكيوكوين، وهو ميناء ومنتجع في بوينس آيرس بالأرجنتين.

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ويشير زعيم المجموعة البحثية، أبيل باستي، إلى أنها كانت غواصة نازية كان من الممكن أن تساعد هتلر على الهروب إلى أمريكا الجنوبية مع انتهاء الحرب.ولكن بعد تحليل الصور الجديدة التي التقطها الغواصون الأرجنتينيون ، يزعم خبراء حطام السفن أن الحطام يمكن أن يكون في الواقع قاربًا ألمانيًا على شكل حرف يو.ودرس فابيو بيسكيوتي، الذي يقود مجموعة الدراسة تحت الماء في الرابطة البحرية الإيطالية التي تعمل تحت إشراف وزارتي الدفاع والملاحة الإيطالية، الصور تحت الماء للسفينة الساقطة.ووجد بيسكيوتي العديد من القرائن المحتملة، بما في ذلك أحدها يظهر لوحة صفراء مميزة بحرفين يشبهان حرف S بخط مألوف.وقال بيسكيوتي: «بالحديث إلى مؤرخين آخرين، اكتشفنا أن هذا النوع من الحروف مشابه جدًا للأبجدية الألمانية المستخدمة أثناء الحرب.. اللوحة نفسها صفراء- ذهبية.. في كل غواصة تكون هكذا، كل لوحة أو عنصر مهم في الغواصة يكون ذهبيًا لأن الذهب هو أول وآخر لون طبيعي يمكن رؤيته في الظلام بالضوء الأحمر».وأشار إلى مكان الحطام، قائلا: «إذا كنا نتحدث عن غواصة، نعم، يمكن أن تكون ألمانية لأن السفن الحربية الأمريكية والبريطانية، بما في ذلك الغواصات، تجنبت هذه المنطقة.. لذلك في نهاية الحرب، مايو عام 1945، إذا كنا نتحدث عن الغواصات، فهي ألمانية».من بين الصور الأخرى التي ظهرت، تم الكشف عن منظار محتمل، وكذلك ما يمكن أن يكون فتحات، بينما هناك أيضًا صورة تظهر البقايا المحتملة لبرج مخادع وهو عبارة عن منصة مرتفعة على سفينة أو غواصة.