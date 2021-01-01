خطوات لاستخدام واتساب بدون شريحة اتصالات

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واتساب

يعتبر واتساب وسيلة رائعة لإرسال الرسائل والصور والفيديوهات للآخرين باستخدام رقم هاتفك. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك بطاقة SIM، فلا داعي للقلق، لأنه لا يزال بإمكانك الاستفادة من تطبيق المراسلة الشهير، وفق صحيفة The Sun.

فقد ترغب في استخدام واتساب على جهاز أندرويد اللوحي أو الـ"آيباد" أو الكمبيوتر الشخصي. وعادة لا تحتوي هذه الأجهزة على بطاقة SIM. مع ذلك، فهذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستفادة من حسابك، إذ بإمكانك استخدام خط أرضي.

ونذكر 5 خطوات لاستخدام واتساب بدون بطاقة SIM :

- افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه

- يطالبك التطبيق بإدخال رقم هاتف. وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه.

- يحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة. لكن الهاتف الأرضي لا يستقبل. بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار "اتصل بي" للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف.

- انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات
- أدخله في التطبيق

المصدر: بوابه الاهرام

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