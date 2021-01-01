تفرض «آبل» قيودا على تشارك الملفات عبر هواتفها في الصين



آبل آبل

فرضت "آبل" قيوداً على أجهزة "آي فون" المباعة في الصين تتعلق بمشاركة الملفات بين الأجهزة، وهي وظيفة يمكن استخدامها للتحايل على الرقابة ونشر معلومات تعتبرها السلطات معادية لها.



وتتيح وظيفة "إيردروب" في هواتف "آي فون" تشارك الملفات بصورة غير محدودة مع جهاز "آبل" قريب، مع جميع أنواع المحتويات بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو.



منذ الأربعاء، أدى تحديث على هواتف المجموعة الأميركية المباعة في الصين إلى إلغاء تنشيط هذه الوظيفة تلقائياً بعد 10 دقائق.

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ويقلل هذا التقييد بشكل كبير من احتمالية تلقي الملفات بشكل غير متوقع من جانب أشخاص غرباء عن المستخدمين.وكان يمكن استخدام وظيفة "إيردروب" لنقل رسائل تُعتبر حساسة بعيداً من الرقابة.واستُخدمت هذه الخاصية على وجه الخصوص في أماكن عامة لبث شعارات تنتقد الحزب الشيوعي الحاكم، بعد مظاهرة نادرة في بكين الشهر الماضي.ورحب بعض مستخدمي الإنترنت الخميس على شبكة "ويبو" الاجتماعية الصينية بهذا الإجراء معتبرين أنه يهدف إلى "الحد بشكل كبير" من "مضايقات" الغرباء.في المقابل، سخر آخرون من الرئيس التنفيذي لشركة "آبل". وسأل مستخدم في هذا الإطار "هل تيم كوك عضو في الحزب الشيوعي؟"وتفرض السلطات الصينية رقابة مشددة على الإنترنت في البلاد، إذ تحذف الجهات الرقابية أي محتوى يصور سياسة الدولة بشكل سيئ أو من شأنه التسبب في اضطرابات.كما أن الكثير من المواقع الإعلامية الأجنبية غير متوفرة من دون استخدام برامج تحايل من نوع "في بي ان" (الشبكات الخاصة الافتراضية).في عام 2017، تعرضت المجموعة العملاقة الأميركية لانتقادات شديدة بسبب إزالتها برمجيات "في بي ان" من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين، بناءً على طلب السلطات.