أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 نوفمبر.. متى تشتري للادخار؟



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في مصر، ارتفاعًا في التعاملات المبكرة مدفوعًا بموجة صعود الذهب في البورصة العالمية، وتترقب أوساط المستثمرين حال التداولات في أخر جلسات الأسبوع والتي ربما تكون مؤشرًا على حركة المعاملات الأسبوع المقبل.



توقعات سعر الذهب

تشير توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إلى إمكان تحقيق مكاسب مقبولة من جانب المتعاملين، لاسيما مع توقعات حدوث انخفاض في معدلات التضخم والتي من شأنها تُحدث تباطؤًا كبيرًا في رفع سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو عامل مهم ينظر إليه المستثمرين لأن ارتفاع أسعار التضخم بمثابة ضياع لتكلفة الفرصة البديلة عند الاستثمار في الذهب، سيما السبائك التي لا تدر عائدًا.



شراء الذهب للادخار

قال مصدر بشعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، إنه من يرغب في شراء الذهب الآن لا يتردد، لأنه الأوقات المقبلة ربما تكون هناك ارتفاعات إذا استقرت الأوضاع الحالية ولو لفترة قصيرة.

أضاف: "لكن حال المتعاملين هو الترقب من أجل حدوث هبوط جديد بسعر الذهب ما يسمح لهم بشراء الذهب بسعر أقل حالاً من أسعار الذهب الحالية، وهو نفس الحال للبائعين أيضًا".

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