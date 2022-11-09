سعر الدولار اليوم فى مصر الجمعة 11 نوفمبر 2022?



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الجمعة، في البنوك التي تقوم ماكينات Atm الخاصة بها بتغير العملات استقرارًا ملحوظًا، بعد ما حقق أمس ارتفاعًا بمقدار قرشين أمام الجنيه المصري.



وتوفر البنوك ماكينات Atm الخاصة بتغيير العملات في الشوارع المناطق السياحية والمولات.



سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.34 جنيه للشراء و24.39 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.379 جنيه للشراء و 24.44 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم البنك الأهليوصل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.34 جنيه للشراء و24.39 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.34 جنيه للشراء و24.44 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.39 جنيه للشراء و24.44جنيه للبيع.سعر الدولار في البنوكلامس سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 24.31 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.34 جنيه للشراء و24.44 جنيه للبيع.