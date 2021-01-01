هل يسبب الشاي على الريق أضرارًا صحية؟



الشاي الشاي

يعتبر الشاي من المشروبات الساخنة الشائعة التي يقبل الكثيرون على تناوله مع وجبة الإفطار لزيادة الانتباه والتركيز، لكن هل شربه على معدة فارغة يمكن أن يسبب أضرارًا صحية؟



يعتبر الشاي مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تقي من الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، حسبما نشر موقع "Medical daily".



تناول الشاي على الريق

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يعد تناول الشاي على الريق أمرًا غير صحيًا على الإطلاق، وذلك لما يسبب من مشكلات أبرزها مايلي:-الحموضةيجب الانتباه إلى أن درجة الحموضة (الأس الهيدروجيني PH) تتركز في المعدة عندما تكون فارغة، ويعد الشاي من المشروبات الحمضية، وبالتالي يسبب تهيج المعدة والشعور بالحموضة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة الصحية بالفعل.-الجفافبعد نوم متواصل لمدة 8 -9 ساعات، يحتاج الجسم إلى الماء للحصول على الترطيب اللازم له، أما الشاي يؤدي إلى الجفاف لاحتوائه على الكافيين، وبالتالي يمكن أن يسبب تشنج العضلات والصداع وغيرها من الأعراض المصاحبة لجفاف الجسم.-الانتفاخفي بعض الأحيان، يسبب الشاي بالحليب على الريق الانتفاخ والغازات والإمساك، حيث يؤثر اللاكتوز على عمل الأمعاء.ماذا تفعل إن لم تستطع الاستغناء عن ذلك؟1-شرب كوب من الماء الدافئ على الريق قبل تناول الشاي لضبط درجة الحموضة بالمعدة.2-تناول شرائح من الفاكهة الطازجة أو غيرها قبل شرب الشاي.