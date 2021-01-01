اعرف سعرها ..عرض جمجة تحتوى على أسنان لديناصور للبيع فى مزاد بأمريكا..

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تعرض دار سوثبى للمزادات فى مدينة نيويورك، جمجمة مكتملة لديناصور "Tyrannosaurus rex"، للبيع خلال الشهر المقبل بنحو 20 مليون دولار، وهى واحدة من أكثر الجماجم اكتمالاً في التاريخ .



وتم اكتشاف الجمجمة، الملقبة بـ Maximus ، في ولاية ساوث داكوتا، حيث تم العثور على هياكل عظمية أخرى من نوع تى ريكس، وفقا لصحيفة" ديلى ميل" البريطانية.



والجمجمة المعروضة للبيع، لا تزال تحتوي على أسنان تحمل عناصر الفك ومعظم العظام الخارجية على الجانبين الأيمن والأيسر، وقال هنري جاليانو، مستشار التاريخ الطبيعى فى سوثبى، في بيان: "إن أحفورة T-rex اكتشاف غير عادي".