البرامج التدريبية للطلاب .. مركز اللغات بجامعة حلوان يكشف عنها

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صورة الخبر: مركز اللغات بجامعة حلوان
مركز اللغات بجامعة حلوان


يقدم مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية التي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب جامعة حلوان وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.



وكشف مركز اللغات بكلية الآداب جامعة حلوان أن هذه الدورات والبرامج التدريبية تشمل :

دورات تدريبية تأهيلية لسوق العمل
دورات تدريبية في جميع اللغات الأجنبية
دورات تدريبية فى العلوم الإنسانية بالإضافة
دورات تدريبية في اللغة العربية لغير الناطقين بها
كما كشفت إدارة المركز انه يتم تقديم العديد من الخدمات الأخرى غير الدورات التدريبية للطلاب و الباحثين وتشمل :
خدمة الترجمة المعتمدة للمستندات للغة العربية وإليها
إجراء امتحانات تحديد المستوي في اللغات الأجنبية المختلفة مثل امتحان اللغة الأكاديمي المؤهل للالتحاق بالدراسات العليا (التويفل)


جدير بالذكر أنه قد شاركت كلية التمريض بجامعة حلوان، فى الندوة التثقيفية المنعقدة بنادى كفر العلو تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة زينب حسين وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد.



وتم التحدث عن التأثيرات المناخية على الصحة وتأثير الرياضة على الصحة في ظل التغيرات المناخية.

المصدر: elbalad

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