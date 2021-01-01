حفل دار الاوبرا .. إعلام القاهرة تعلن مشاركة دفعة 2020/2021

إعلام القاهرة
أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن مشاركة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج بدار الأوبرا .
وقالت الدكتورة حنان جنيد ، نظراً لرغبة خريجي دفعة 2020/2021 للاشتراك في حفلة التخرج المزمع اقامتها بمشيئة الله بدار الاوبرا 21 ديسمبر 2022 ، فقد استجابت إدارة الكلية وتعلن عن فتح باب التسجيل لهم من اليوم.
حفلة كلية الإعلام
وكانت قد أعلنت تكريم خريجين البكالوريوس والدراسات العليا دفعة 2021/2022، ودفعة 2020/2021
كما أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عقد حفل خريجين البكالوريوس والدراسات العليا دفعة 2021/2022، بمقر دار الأوبرا المصرية، المسرح الكبير، يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022.
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للاشتراك في الحفل:
- استيفاء استمارة الاشتراك من خلال ادارة رعاية الشباب بالكلية.
- ألا يزيد عدد المرافقين عن شخصين فقط.
- يتم دخول دار الأوبرا بدعوة حضور برقم مقعد الجلوس ويتم استلامها من ادارة رعاية الشباب بالكلية.
- أخر موعد للاشتراك يوم الخميس 17 نوفمبر 2022.
- يجب مراعاة المعايير الجامعية في الملابس.
- التأكد من الانضمام لجروب الحفل على whatsapp لمعرفة موعد استلام دعوات الدخول للأوبرا ورقم مقعد الجلوس والروب والتفاصيل الأخرى.
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