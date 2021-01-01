للطلاب غير القادرين .. جامعة سوهاج تسدد المصروفات الدراسية

صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم سداد الرسوم الجامعية ومصروفات المقررات الإلكترونية لعدد 3894 طالبا وطالبة من غير القادرين بمختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للعام الجامعي 2022-2023.
وأكد عبد الخالق ان إدارة الجامعة لا تألو جهداً لدعم الطلاب غير القادرين مادياً وماليا وتقديم يد العون لهم، وذلك فى إطار الدور المجتمعي الذى تقوم به فى تقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتذليل العقبات أمامهم ، بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة لفئة كبيرة منهم وتحقيق التكافؤ بين جميع طلابها، وعدم وضع فوارق تحول بينهم وبين منحهم كامل فرص التعلم مثل غيرهم من الطلاب القادرين.
وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية دور صندوق التكافل بالجامعة في تقديم الرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين من خلال قواعد واضحة وإجراءات بسيطة، مضيفاً أنه يتم فرز جميع الأبحاث المقدمة من الطلاب، وبحث مدى ملاءمتها للشروط التي تم وضعها من جانب الصندوق الاجتماعي.
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