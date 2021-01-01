فيديو .. داعية أزهري : الدين أخلاق وليس عبادات فقط



الدكتور هانى تمام الدكتور هانى تمام



قال الدكتور هانى تمام، الداعية الأزهري، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الدين ليس عبادات، وإنما بالأخلاق المحمدية، لافتا إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه أي لا اتدخل في حال أحد دون إذن منه.



حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

وأوضح تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الدين ليس عبادات فقط ولكنه أخلاق يقوم على الأخلاق الحسنة المحمدية وديننا دين الأدب أي لا أتدخل في حال أحد دون الإذن منه.



واستكمل: "مينفعش تتدخل فى حال حد، لازم تستأذن الأول، بلاش تقتحم حياة الناس دون إذن".

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خطة تحل مشاكل الأزواجقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك حاجة مهمة جدا فى القرآن الكريم ممكن تغير الأحوال وهى التسبيح، وأى واحد عنده كرب أو هم يجرب التسبيح.وأوضح الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ليس معنى التسبيح أن تترك عملك أو لا تذهب إلى الطبيب، نحن نتحدث عن أن الإنسان يقوم بواجبه ثم يقعد شوية يسبح سيزول الهم".واستكمل الجندى: "في حد بيقول كلام مش كويس عليك.. في حد بيظن عنك ظن السوء.. في واحدة زعلانة من زوجها أو واحد زعلان من زوجته..استخدم هذه الخطة أقعد سبح.. وفى حالة ضيق الصدر سبح أيضا سيزيل الله الهموم".