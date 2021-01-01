فيديو .. داعية أزهري : الدين أخلاق وليس عبادات فقط

قال الدكتور هانى تمام، الداعية الأزهري، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الدين ليس عبادات، وإنما بالأخلاق المحمدية، لافتا إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه أي لا اتدخل في حال أحد دون إذن منه.
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
وأوضح تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الدين ليس عبادات فقط ولكنه أخلاق يقوم على الأخلاق الحسنة المحمدية وديننا دين الأدب أي لا أتدخل في حال أحد دون الإذن منه.
واستكمل: "مينفعش تتدخل فى حال حد، لازم تستأذن الأول، بلاش تقتحم حياة الناس دون إذن".
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