تعرفي كيف تتخلصين من الوزن الزائد بالفانيليا

الفانيليا
هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونحت قوامك يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي ومجموعة النصائح التالية لنجت قوامك في أسرع وقت وبأقل مجهود
رجيم سريع لنحت القوام
اليوم الأول والثانى ..
الإفطار اليومى :
جبنة بيضه لايت + 1 توست سن
الغذاء:
طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوي أو صدور دجاج مشوية
أو
سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
رجيم
العشاء:
كوب زبادي + ثمرة فاكهة
اليوم الثالث والرابع
الإفطار:
بيض أومليت أو 3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سن
الغداء:
سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرز
أو
شريحتان من الكبد المشوية + 3 ملاعق أرز
العشاء:
ثمرة فاكهة
اليوم الخامس والسادس والسابع
الإفطار:
كوب من الشاي باللبن بدون سكر + بيضة مسلوقة + 1توست سن
الغداء:
طبق من الخضار + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراء
بعد ساعتين:
طبق صغير من الشوفان باللبن
العشاء:
ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت
اليوم الثامن والتاسع والعاشر
الإفطار:
كوب برتقال + شريحة جبن نستو+ شريحة توست
الغداء:
شريحتان من البانيه + طبق شوربة خضار + 3 ملاع أرز أو مكرونة
بعد ساعتين:
كوب جنزبيل بالقرفة
العشاء:
ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايت
بجانب الرجيم التالي إليك مجموعة نصائح جربيها تساعد على حرق أسرع لدهون
1. أخذ حمام ساخن
وفقا لموقع برايت سايد يعد الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء في المساء والتخلص من التوتر. ولكن كما اتضح ، فإن قضاء ما يصل إلى ساعة في الحمام أو الحمام الساخن يمكن أن يخلصك من الوزن الزائد أيضًا.
2. تناول الماء البارد
الطريقة التي يتم تناول بها الماء يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية فإن إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض الكيلوجرامات و يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل مؤقت.
3. شم الفانيليا
إذا شعرت يومًا بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسبين وزناً ، فسوف تشعرين بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين استنشقوا رائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات قد تساعد رائحة الفانيليا في سد شهيتك
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