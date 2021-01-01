تعرفي كيف تتخلصين من الوزن الزائد بالفانيليا



الفانيليا الفانيليا





هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونحت قوامك يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي ومجموعة النصائح التالية لنجت قوامك في أسرع وقت وبأقل مجهود



رجيم سريع لنحت القوام



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اليوم الأول والثانى ..الإفطار اليومى :جبنة بيضه لايت + 1 توست سنالغذاء:طبق خضار سوتيه + شريحتان من اللحم المشوي أو صدور دجاج مشويةأوسمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرزرجيمالعشاء:كوب زبادي + ثمرة فاكهةاليوم الثالث والرابعالإفطار:بيض أومليت أو 3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سنالغداء:سمك مشوى +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق أرزأوشريحتان من الكبد المشوية + 3 ملاعق أرزالعشاء:ثمرة فاكهةاليوم الخامس والسادس والسابعالإفطار:كوب من الشاي باللبن بدون سكر + بيضة مسلوقة + 1توست سنالغداء:طبق من الخضار + 3 ملاعق أرز +طبق سلطة خضراءبعد ساعتين:طبق صغير من الشوفان باللبنالعشاء:ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايتاليوم الثامن والتاسع والعاشرالإفطار:كوب برتقال + شريحة جبن نستو+ شريحة توستالغداء:شريحتان من البانيه + طبق شوربة خضار + 3 ملاع أرز أو مكرونةبعد ساعتين:كوب جنزبيل بالقرفةالعشاء:ثمرة تفاخ أو ثمرة برتقال +كوب زبادى لايتبجانب الرجيم التالي إليك مجموعة نصائح جربيها تساعد على حرق أسرع لدهون1. أخذ حمام ساخنوفقا لموقع برايت سايد يعد الاستحمام بالماء الساخن طريقة لطيفة للاسترخاء في المساء والتخلص من التوتر. ولكن كما اتضح ، فإن قضاء ما يصل إلى ساعة في الحمام أو الحمام الساخن يمكن أن يخلصك من الوزن الزائد أيضًا.2. تناول الماء الباردالطريقة التي يتم تناول بها الماء يمكن أن تزيد من حرق السعرات الحرارية فإن إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء يمكن أن يساعدك في التخلص من بعض الكيلوجرامات و يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك بشكل مؤقت.3. شم الفانيلياإذا شعرت يومًا بأن رائحة كعكات رقائق الشوكولاتة الطازجة يمكن أن تجعلك تكتسبين وزناً ، فسوف تشعرين بالارتياح لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن. اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين استنشقوا رائحة الفانيليا شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات قد تساعد رائحة الفانيليا في سد شهيتك