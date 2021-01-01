طبيب يكشف نصائح لنجاح عملية الحقن المجهري



عملية الحقن المجهري عملية الحقن المجهري



صرح الدكتور أحمد الصادق أستاذ الأمراض النسائية بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، أن الحقن المجهري هو الوسيلة الحديثة التي قدمها العلم لكل المتزوجين الذين لم يتمكنوا من الحمل بشكل طبيعي ولديهم رغبة في الحصول على الأطفال، والأسباب التي تدفع المتزوجين لعمل الحقن المجهري عديدة، ويجب التأكد من عدم إمكانية حدوث حمل إلا من خلال هذه الطريقة قبل القيام بها.



وقال الدكتور أحمد الصادق، أن هناك أعراض بعد الحقن المجهري من بعد اليوم الخامس من عملية الحقن وزرع البويضة داخل الرحم، حيث تظهر على الزوجة بعض الأعراض التي تتنبأ بأمل نجاح العملية وحدوث حمل، ومن تلك الاعراض انتفاخ بالبطن نتيجة حدوث غازات بالقولون.



ضغط وألم بالبطن، بسبب التغيرات الهرمونية الجديدة وتقلصات أسفل البطن مع إمكانية ارتفاع درجة الحرارة قليلًا، وزيادة الشعور بالعطش، ورغبة بتناول كميات أكبر من المياه.

قد يعجبك أيضا...

وتابع الدكتور أحمد الصادق من ضمن الأعراض التي تظهر على السيدة بعد إجراء عملية الحقن المجهرى زيادة الرغبة بدخول الحمام بسبب زيادة شرب المياه والشعور بالجوع كل فترة قصيرة بسبب زيادة معدل التمثيل الغذائي، وهناك أعراض الحمل بعد الحقن المجهري باسبوع بعد حدوث الأعراض الماضية، تبدأ السيدة بالشعور ببعض الاعراض الجديدة والتي تبدأ بعد أسبوع تقريبًا من زرع البويضة بالرحم، وهي غالبًا ما تكون أعراض شبيه بأعراض الحمل العادي مع بعض الاختلاف.وأوضح الدكتور أحمد الصادق أن هناك نصائح هامة لنجاح عملية الحقن المجهري هذه النصائح لمن خضعن لعملية حقن مجهري وذلك لتثبيت الحمل واستمراريته بنجاح وأمان ولصحة الأم والجنين، ومن أهم تلك النصائح عدم التعرض لتيار هواء شديد سواء ساخن أو بارد، وتوفير الجو الملائم، دافئ في الشتاء، ومعتدل بالصيف، لتوفير أفضل بيئة للأم ونمو الخلايا، وتجنب الإصابة بالأمراض البكتيريا والفيروسية، والبُعد عن الأشخاص المصابين خاصة بالفترات الأولى، لمنع إصابة الجنين بأي أمراض قد تؤدي لنزوله أو تشوهه، والحفاظ على مناعة الأم وقوتها أيضًا.وأكد الدكتور أحمد الصادق، أن الأم التي أجرت عملية الحقن المجهرى عليها الحصول على أقساط من الراحة بالنوم ، والبُعد عن الأعمال المنزلية الشاقة في هذه المرحلة الحرجة وعدم رفع الأثقال، أو التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة والمواصلات العامة الصعبة، وسيكون الاستلقاء على الظهر أو اسناد وسادة خلف الظهر أثناء الجلوس هو أفضل وضعية.