هذا ما سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة



شرب القهوة شرب القهوة



على الرغم من أن للقهوة عددًا من الفوائد الصحية ، إلا أن الإقلاع عنها قد يكون القرار الصائب الذي يجب اتخاذه لبعض الأشخاص إليك وفقا لموقع برايت سايد ما سيحدث إذا قررت استبعاد القهوة من نظامك الغذائي مرة واحدة وإلى الأبد.





1. قد تصاب بالصداع.



إذا كنت قد استيقظت من قبل مع صداع رهيب ، فربما تعلم أن فنجانًا من القهوة الساخنة القوية يمكن أن يجعل هذا الألم يختفي. يحدث هذا لأن القهوة تضيق الأوعية الدموية في دماغك. عندما تقرر فجأة استبعاد القهوة من نظامك الغذائي ، يؤدي ذلك إلى فتح الأوعية الدموية ، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.



2. قد تشعر بمزيد من القلق.



على الرغم من التناقض الذي يبدو عليه الأمر ، فإن الإقلاع عن تناول القهوة قد يجعلك في الواقع أكثر توتراً . على الرغم من أن الكافيين يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر ، إلا أن جسمك يصبح معتمداً عليه عقلياً وجسدياً. قد يجعلك التوقف عن تناول القهوة بشكل مفاجئ تشعر بالقلق والتوتر. وإذا كنت معتادًا على تناول كوب جافا الخاص بك مع السكر أو الشراب المحلى ، فقد تواجه أعراض انسحاب السكر أيضًا ، مما قد يجعلك تشعر بتوتر شديد.

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3. قد يؤثر على بشرتك.القلق قد يجعلك تتعرق ويضرب قلبك بشكل أسرع ، وهو ليس جيدًا لبشرتك أيضًا. هذا لأنه يؤدي إلى إنتاج الكورتيزول ، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر ، والذي يؤثر على مسام بشرتك ويؤدي إلى زيادة إنتاج الزيت. وهذا بدوره قد يؤدي إلى انسداد المسام والرؤوس السوداء والجلد الذي يبدو دهنيًا ودهنيًا . التوتر والقلق هما ألد أعداء بشرتك ، وقد يتسببان في شيخوخة بشرتك قبل الأوان.4. قد تشعر بالدوار.إذا كنت من محبي القهوة ، فأنت تعلم أنه إذا شعرت بدوار خفيف في الصباح ، فإن فنجان جافا المفضل لديك سيوفر لك اليوم. ولكن بمجرد اتخاذ قرار الإقلاع عن القهوة بشكل نهائي ، يحتاج جسمك إلى وقت للتكيف مع هذه التغييرات وقد يستجيب بشعور بالدوار .6. قد تجد صعوبة في التركيز.بالإضافة إلى مساعدتك على الاستيقاظ في الصباح ، يمكن للقهوة تحسين تركيزك قبل الامتحانات أو يوم كبير في العمل. يزيد الكافيين من مستويات الأدرينالين لديك ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتحفيز الدماغ أيضًا. بمجرد أن تقرر العيش بدون الكافيين ، فقد يتسبب ذلك في معاناتك من التركيز في البداية ، لكن جسمك سيعتاد في النهاية على العمل بدونه.