هذا ما سيحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة

على الرغم من أن للقهوة عددًا من الفوائد الصحية ، إلا أن الإقلاع عنها قد يكون القرار الصائب الذي يجب اتخاذه لبعض الأشخاص إليك وفقا لموقع برايت سايد ما سيحدث إذا قررت استبعاد القهوة من نظامك الغذائي مرة واحدة وإلى الأبد.
1. قد تصاب بالصداع.
إذا كنت قد استيقظت من قبل مع صداع رهيب ، فربما تعلم أن فنجانًا من القهوة الساخنة القوية يمكن أن يجعل هذا الألم يختفي. يحدث هذا لأن القهوة تضيق الأوعية الدموية في دماغك. عندما تقرر فجأة استبعاد القهوة من نظامك الغذائي ، يؤدي ذلك إلى فتح الأوعية الدموية ، مما يزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.
2. قد تشعر بمزيد من القلق.
على الرغم من التناقض الذي يبدو عليه الأمر ، فإن الإقلاع عن تناول القهوة قد يجعلك في الواقع أكثر توتراً . على الرغم من أن الكافيين يمكن أن يسبب لك الشعور بالتوتر ، إلا أن جسمك يصبح معتمداً عليه عقلياً وجسدياً. قد يجعلك التوقف عن تناول القهوة بشكل مفاجئ تشعر بالقلق والتوتر. وإذا كنت معتادًا على تناول كوب جافا الخاص بك مع السكر أو الشراب المحلى ، فقد تواجه أعراض انسحاب السكر أيضًا ، مما قد يجعلك تشعر بتوتر شديد.
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