بخطوات بسيطة .. طريقة تحضير شوربة العدس

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شوربة العدس


تعد شوربة العدس من الأكلات الشتوية التي يفضلها العديد من الأشخاص ، ويمكن تحضيرها بالكثير من الخطوات البسيطة والمميزة.

وإليكم طريقة تحضير شوربة العدس بالخطوات

مكونات شوربة العدس
كوب من العدس الأصفر.

2 حبة طماطم.

بصل.

خمس فصوص ثوم.

شرائح كوسة.
بطاطس مقطعة.

لتر من الماء.

ملح.

فلفل أسود

كمون

شطة حسب الرغبة.

خطوات تحضير شوربة العدس
أغسلي نصف كيلو من العدس جيداً وبعد غسله يجب وضعه في إناء على النار مع إضافة الماء و البصل وكذلك الطماطم والثوم والجزر والبطاطس

اتركي العدس على النار حتى ينضج لمدة تتراوح ما بين 15 لـ 20 دقيقة .

اتركي الخليط عندما يبرد قليلاً في خلاط كهربائى لعدة دقائق، ثم تصفية الخليط ووضعه مرة أخرى في وعاء على النار وتركه لمدة 5 دقائق ثم وضع رشة من الملح والكمون والشطة والبهارات حسب الرغبة للحصول على مذاق مميز.

المصدر: elbalad

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