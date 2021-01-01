سانتوس يعلن قائمة البرتغال لكأس العالم

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قائمة البرتغال


أعلن فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، قائمة فريقه لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة، استبعاد ماريو روي وريناتو سانشيز، فيما جاء كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب، على رأس القائمة.

وجاءت قائمة البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو، خوسي سا

الدفاع: دالوت، كانسيلو، أنتونيو سيلفا، دانيلو بيريرا، بيبي، روبن دياز، نونو مينديز، جويريرو

الوسط: كارفاليو، روبن نيفيز، بالينيا، جواو ماريو، ماتيوس نونيز، أوتافيو، فيتينيا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافائيل لياو، أندريا سيلفا، جونكالو راموس، ريكاردو هورتا
يشار إلى أن المنتخب البرتغالي يقع في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

المصدر: kooora

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