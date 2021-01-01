إرشادات مهمة لتحرير الاستمارات الإلكترونية للشهادة الإعدادية



الاستمارات الإلكترونية للشهادة الإعدادية الاستمارات الإلكترونية للشهادة الإعدادية



امتحانات الشهادة الاعدادية .. تستعد لها حاليا مديريات التربية والتعليم ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تعليمات هامة لطلاب الشهادة الاعدادية بشأن تحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 .



ارشادات تحرير الاستمارة الالكترونية لـ امتحانات الشهادة الاعدادية

مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الاعدادية لدى وزارة التربية والتعليم ( الاسم كامل من واقع شهادة المسلاد - الرقم القومي - النوع - الديانة - رقم الهاتف - حالة القيد .... )

يحرر كل طالب الاستمارة الالكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم

يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقياس 4×6 تظهر كامل الوجه ، وتكون بإمتداد jpg وبحجم لا يزيد عن 1 ميجابايت بخلفية بيضاء علما بأن الصورة المرفقة ستكون على جميع الشهادات والوثائق الرسمية

يكتب اسم الطالب كاملا ومطابقا لشهادة اليلاد في جميع مواضع الاستمارة وبدون تعديل بخط اليد

يتم طباعة الاستمارة الالكترونية بالالوان كي تكون صورة الطالب واضحة على بطاقة تحقيق الشخصية الالكترونية وعلى الاستمارة الالكترونية

تتكون الاستمارة الالكترونية من 3 ورقات مطبوعة من موقع الوزارة ترتيب على النحو التالي :

- الورقة الاولى : بطاقة تحقيق الشخصية - تذكرة اخطار برقم الجلوس - بطاقة الاحصاء



-الورقة الثانية : الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022

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- الورقة الثالثة : بيانات عن الامتحانات السابقة - اقرار من الطالب و ولي امره بأنه لم يتقدم الى هذا الامتحان امام لجنة اخرى هذا العام- الورقة الرابعة : تصديق خاص بطلبة المنازل ومن في حكمهم تطبع فقط مع طلاب المنازل مع لصق طابع دمغة فئة واحد جنيه ثم تدبس بالترتيب السابق بالدباسة من الناحية اليسرى في موضعين : الموضع الاول في منتصف اخطار الطالب برقم الجلوس، والموضع الثاني في منتصف بطاقة الاحصاءيحرر كل طالب بيانات الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية بخط يده في الفراغات المعدة بجميع مواضع الاوراق الثلاثة السابقة وتحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسةيتم اعتماد الاستمارة الالكترونية بخاتم الشعار بعد مرتجعتها والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية المطبوعة للطالب في الصور الثلاث ، بحيث ان يكون نصف الختم على الصورة والنصف الاخر على الاستمارة( بطاقة تحقيق الشخصية - بطاقة الاحصاء - الاستمارة الالكترونية ) وتعتمد من مدير المدرسة وتختم في المواضع الثلاثة( اسفل الاستمارة الالكترونية - بند 7 من بيانات عن الامتحانات السابقة - في نهاية الاقرار الخاص بعد تقدم الطالب امام لجنة اخرى هذا العام )يرفق لكل طالب عدد 2 صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي ) مع تدبيس صورة فوتوغرافية مدون عليها اسمه رباعيا بالكمبيوتر ومطابقة للصفورة المطبوعة على الاستمارة الالكترونية ومختومة من الخلف ، ويتم تدبيسها على كل صورة شهادة ميلاد للطالبارشادات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الاعدادية لطلاب المنازلتطبق نفس التعليمات السابقة مضافا اليها ما يلي :يتقدم الطالب باستمارته عن طريق اخر مدرسة حصل منها الطالب على الصف الثاني الاعدادي او اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الاعداديارفاق اصل شهادة الميلاد (رقم قومي) بالاضافة لعدد صورة طبق الاصلفي حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم ارفاق بيان نجاح الصف الاول الاعدادي وبيان نجاخ الصف الثاني الاعدادي على ان يكون مستخرج بعد بدء العام الدراسي الجديد جديد 2022 / 2023الطالب الراسب في الاعوام السابقة عليه ارفاق بيان رسوم لآخر عام رسب به الطالب مستخرج بعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023جداول امتحانات الشهادة الاعداديةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية يتولى مسئولية وضعها وإعلانها مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد الموضح بها مواعيد الامتحانات لطلاب المدارس.ونفت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بشكل مركزي من وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أنها لا تكون امتحانات موحدة على مستوى الجمهورية.وعن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نصف العام كلها من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 14 يناير 2023.هل تقرر استبدال امتحانات الشهادة الاعدادية بـ أبحاث؟نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إصدار أي قرار رسمي بعدم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، واستبدالها بنظام الأبحاث لتقييم الطلاب.وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الشهادة الإعدادية سوف تعقد في لجان مراقبة داخل المدارس بشكل طبيعي، ولا مجال لاستبدالها بأبحاث ولا أدائها من المنزل، محذرة جميع طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات التي لا تهدف إلا لإثارة البلبلة وإرباك الطلاب مع قرب موسم الامتحانات كل عام.