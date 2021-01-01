خسائر الجيشين الروسي والأوكراني في الحرب .. بالأرقام



خسائر الجيشين الروسي والأوكراني خسائر الجيشين الروسي والأوكراني

بعد دخول الحرب الأوكرانية شهرها التاسع ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في صفوف العسكريين والمدنيين من الجانبين الروسي والأوكراني، ووصلت إلى حصيلة مفزعة، وفقا لتقارير غربية.



وفي آخر حصيلة لتلك الخسائر منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي، كشفت واشنطن، الخميس، أن ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا تجاوزوا 200 ألف جندي.



ووفق رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، فسقط خلال الحرب حتى الآن:

100 ألف جندي روسي ما بين قتيل وجريح.

100 ألف جندي أوكراني على الأرجح.

40 ألف مدني أوكراني.

تحوّيل ما بين 15 و30 مليون أوكراني إلى لاجئين.

وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي 9 أشهر، وتأتي في الوقت الذي قد يشهد فيه النزاع بين أوكرانيا وروسيا هدوء محتملا خلال الشتاء، قد يتيح وفق خبراء فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.

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وفق كولن كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للسياسة، فإن روسيا ربما فقدت نصف دباباتها، واستخدمت غالبية أسلحتها الموجهة في حرب أوكرانيا التي وصفها بأنها أصبحت "فشلا استراتيجيا هائلا" للكرملين.وأكد كال أن خسائر حرب روسيا في أوكرانيا وصلت إلى:80 ألف بين قتيل وجريح.عشرات الآلاف من الضحايا منذ بدء الحرب أكثر مما عانته في أفغانستان.فقدت نصف دباباتها العسكرية.استخدمت غالبية ذخائرهما الموجهة.العقوبات ستصعب إعادة بناء الجيش الروسي إلى مستوى ما قبل الحرب.تقديرات روسية وأوكرانيةفي 21 سبتمبر الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.وأشارت بيانات وزارة الدفاع الروسية، في 24 أغسطس الماضي، إلى أن قواتها تمكنت من تدمير:أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية، ونحو 400 طائرة، بين مقاتلة ومروحية.إسقاط وتدمير 1650 طائرة مسيّرة.تدمير مئات من منصات الدفاع الجوي لا سيما من طراز "جافيلين" و"نلاو".إسقاط أكثر من 200 صاروخ "هيمارس" الأميركي لأوكرانيا.تدمير 33 مدفع "هاوتزر" أميركيا و5 قاذفات صواريخ "هاربون" المضادة للدبابات.وفي المقابل، لا تكشف كييف صراحة عن حجم خسائرها، لكن مسؤولين يلمحون بين حين وآخر إلى أنها تتراوح بين 50 و200 جندي يوميا، بحسب اشتداد المعارك وخريطتها، مع الإقرار بخسائر هائلة لحقت بالبنية التحتية، وتجاوزت 750 مليار دولار، فضلا عن نزوح ولجوء الملايين إلى دول الجوار.وبحسب قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، فإن هناك قرابة 9 آلاف من الجنود الأوكرانيين قتلوا في الحرب.أما الخارجية الأوكرانية فكشفت في إحصائية نشرتها للخسائر الروسية حتى تاريخ 13 أكتوبر الماضي عن:مقتل 63 ألف و800 جندي روسي.إسقاط 268 طائرة حربية و240 مروحية و1182 طائرة مسيرة.تدمير 2511 دبابة و16 سفينة حربية و5167 مركبة عسكرية .تدمير 1556 مدفعا و357 راجمة صواريخ و183 نظام دفاع جوي.تدمير معدات أخرى وإسقاط 316 صاروخ كروز.أخبار ذات صلةروسيا تأمر قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسونفض الاشتباك و"أنياب التنين".. 3 تكتيكات روسية بمعركة خيرسوناللاجئون والنازحونهناك حوالي 4.5 مليون لاجئ أوكراني مسجلين حاليا في إطار مخططات حماية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، وفقا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت أن:حوالي 6.9 مليون شخص نازحون داخليا في أوكرانيا، ويعيشون في ظروف قاسية.قرابة 4.5 مليون لاجئ أوكراني مسجلين في إطار مخططات حماية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، كثير منهم في سلوفاكيا وبولندا والمجر ورومانيا.تقرير استخباراتي أميركي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 15 أكتوبر الماضي، أكد أن خسائر روسيا جاءت كالتالي:فقد الجيش الروسي 6000 قطعة من المعدات منذ الحرب.يستخدم الذخائر بمعدل لا يمكنه تعويضه.العقوبات الغربية أضرت بالصناعة الدفاعية والعسكرية في موسكو.روسيا تعاني من نقص في الإمدادات الحيوية لمحركات الديزل والمروحيات وأجزاء محركات الطائرات ودباباتها المدرعة منذ مايو الماضي.تواجه روسيا مشكلات بالوفاء بمبيعاتها للجيوش الأجنبية.خسائر لوجستية واقتصادية بالجانبينمنذ بداية الحرب في أوكرانيا، ركزت الولايات المتحدة جهودها على جبهتين: إمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية كبيرة، وإلحاق الضرر الاقتصادي بروسيا من خلال العقوبات الواسعة وفرض ضوابط على التصدير، ونظرا للعقوبات أصبحت روسيا:- غير قادرة على تصنيع أسلحة دقيقة متطورة تضررت بسبب ضوابط التصدير.- العقوبات جمدت وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة.وبيّنت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه لتجاوز العقوبات، صدرت أوامر لأجهزة المخابرات الروسية "بالحصول بشكل غير مشروع على التكنولوجيا الغربية وأجزائها".- لجأت روسيا أيضا إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية من أجل الإمدادات.- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الإيرانية المتورطة في صنع ونقل الطائرات المسيرة التي اشترتها روسيا لاستخدامها في أوكرانيا.وبالنسبة لأوكرانيا ففقدت:سيطرتها على نحو 22 بالمئة من أراضيها منذ ضم روسيا للقرم في 2014.فقدان مساحات شاسعة من ساحلها.تقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي.الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 بالمئة في 2022، وفقا لتقديرات البنك وصندوق النقد الدوليين.تحتاج لإعادة إعمار كلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار.تراجعت المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في أوكرانيا بنحو 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا للنائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي.أكبر 5 خسائر عسكرية لروسياتقديرات مجلة " فوربس" الأميركية، تقول إن روسيا فقدت منذ بداية الحرب نحو 121 ألفا و42 قطعة من المعدات بقيمة 16.56 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا لا يشمل ما استخدمته روسيا من صواريخ.كما تكبدت موسكو 5 خسائر عسكرية تكلفتها أكثر من مليار دولار، وهي كالتالي:السفينة الحربية "موسكفا" التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.طائرة من طراز (Il-76) قيمتها 86 مليون دولار.سفينة هجومية برمائية "ساراتوف" بقيمة 75 مليون دولار.طائرة من طراز (Su-30SM) بقيمة 50 مليون دولار.طائرة من طراز (Su-34) بقيمة 40 مليون دولار.وبالنسبة لحجم الخسائر الأوكرانية، فقالت المجلة إنها لم تطلع عليها، لكن عميدا في الجيش الأوكراني قال إن بعض وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تصل إلى نصف معداتها.